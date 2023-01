Calciomercato Milan, decisione presa: incontro a febbraio

Dalla Spagna arrivano notizie riguardanti il futuro di Brahim Diaz, in prestito al Milan dal Real Madrid: dove proseguirà la sua carriera?

Tra i giocatori rossoneri che hanno un futuro incerto figura anche Brahim Diaz. I prossimi mesi saranno molto importanti per capire se sarà destinato a rimanere a Milano oppure no.

Il 30 giugno scade il suo prestito biennale e, in teoria, dovrebbe fare ritorno al Real Madrid. Ma se il suo rendimento dovesse essere particolarmente convincente, il Milan potrebbe decidere di intavolare una trattativa per l’acquisto a titolo definitivo del suo cartellino.

Da capire quanto costerebbe questo investimento. Ad oggi, è ipotizzabile che i blancos partano da una valutazione di almeno 20 milioni di euro. I rapporti tra le parti sono molto buoni e possono favorire le negoziazioni. Sullo sfondo non mancano altre società che monitorano la situazione, pronte a inserirsi per assicurarsi il fantasista malagueño.

Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: le ultime dalla Spagna

Secondo quanto spiegato da AS, il Milan avrebbe già deciso di comprare Brahim Diaz. Vuole puntare su di lui a lungo termine, dopo averlo avuto in prestito per tre stagioni.

Al momento non sono previsti incontri tra le due dirigenze, che si vedranno solamente al termine dell’attuale sessione invernale del calciomercato. Nell’ambiente rossonero c’è soddisfazione per le prestazioni dell’ex talento del Manchester City e si spera di trovare un accordo per acquistarlo definitivamente.

In Spagna scrivono che non bisogna sottovalutare la volontà del Real Madrid, che in questi anni non ha mai voluto concedere il diritto di riscatto nonostante l’insistenza di Paolo Maldini. I blancos stanno osservando con grande interesse la sua crescita e non è escluso un ritorno nella squadra allenata da Carlo Ancelotti.

Ritorno al Real Madrid?

Il Real Madrid a fine stagione potrebbe dire addio sia a Marco Asensio sia a Eden Hazard, quindi si libererebbe spazio per Diaz. L’attuale numero 10 del Milan vuole far parte di un progetto in cui sa di essere tenuto in forte considerazione. Ci tiene a poter giocare con una certa continuità, anche perché intende rientrare nel giro della nazionale maggiore spagnola.

In maglia rossonera ha sicuramente più garanzie di impiego rispetto a quelle che avrebbe con i campioni d’Europa in carica. Poi molto dipenderà dalla sua crescita nei prossimi mesi e da quanto, eventualmente, Ancelotti vorrà dargli fiducia per il futuro. Ci sono tante incognite.

Ora Diaz è completamente focalizzato sul Milan, gode della stima di Stefano Pioli e vuole dare il massimo per essere decisivo. Allenatore, dirigenza e tifosi gli chiedono di incidere maggiormente nella fase offensiva rossonera. Ha le qualità per fare più di quanto abbiamo visto finora.