Il gol più bello dell’anno: un milanista in corsa per il prestigioso premio

Anche la rete del rossonero è fra le candidate al FIFA Puskás Award 2022: la lista di tutte le reti più belle dell’anno

Da poco la FIFA ha provveduto ad annunciare le nomination per i Best Award 2022. Fra le varie categorie c’è anche quella dei gol, con la lista di tutti le reti candidate ad essere votate per il premio FIFA Puskás Award 2022.

Parliamo ovviamente del premio per il gol più bello dell’anno appena trascorso. Nella scelta rientravano tutte le reti segnate sia a livello di calcio maschile che femminile, quindi un numero infinito di gol realizzati in questi 365 giorni, che comprendono anche il Mondiale in Qatar. Per il premio del miglior giocatore dell’anno sono favoriti Karim Benzema e Leo Messi, mentre per il miglior gol non c’è ne è uno favorito.

Le reti scelte per le nominations sono ben 11 e fra queste è presente anche una segnata dal Milan. Chiaramente si tratta dell’eurogol realizzato da Theo Hernandez in Milan-Atalanta 2-0 del 15 maggio 2022, nel finale della scorsa stagione. Una rete bellissima e fondamentale che chiuse i giochi in una partita importantissima per la lotta scudetto. In quell’occasione il terzino francese prese palla dalla propria metà campo e con un coast to coast arrivò fino al limite dell’area, per poi trafiggere Musso con un gran diagonale mancino.

FIFA Puskás Award 2022, tutti i gol candidati

Quella di Theo è stata una rete davvero spettacolare, ma anche le altre selezionate non sono da meno. Alcune di queste le hanno viste in molti mentre altre sono sconosciute e andrebbero recuperate.

Nella lista c’è anche il gol di un ex Milan come Mario Balotelli. L’attaccante azzurro ha segnato un gol molto bello quando era in Turchia, con la maglia dell’Adana Demirspor, contro il Goztepe. Un doppio passo ubriacante e un tiro di rabona che vale la pena riapprezzare. Nella lista sono poi presenti anche due gol dei Mondiali, che sicuramente hanno visto tutti.

C’è quello realizzato da Richarlison in Brasile-Serbia 2-0, con l’aggancio e la rovesciata. C’è poi anche la rete messa a segno da Kylian Mbappé nella finale tra Francia e Argentina, quella del 3-3 realizzata al volo. Un gol che assume valore anche per la partita in cui è stato segnato. Alcuni gol arrivano anche dalle più importanti competizioni femminili come la Women Champions League o l’Europeo femminile.

L’elenco dei gol candidati al Puskas Award 2022:

Mario Balotelli (Adana-Goztepe)

Amandine Henry (Barcellona-Lione Women)

Alessia Russo (Inghilterra-Svezia Women)

Theo Hernandez (Milan-Atalanta)

Dimitri Payet (Lione-PAOK)

Alou Kuol (Iraq-Australia U23)

Salma Paralluelo (Barcellona-Villareal Women)

Kylian Mbappé (Francia-Argentina)

Richarlison (Brasile-Serbia)

Francisco González Metilli (Cordoba-Rosario Central)

Marcin Oleksy (Warta Poznań-Stal Rzeszów)