Milan, sorpresa mercato: ecco un nuovo acquisto

Il calciomercato del Milan potrebbe rivelare sorprese. Ecco cosa sta succedendo in quel di via Aldo Rossi. Il punto della situazione

“Non ci scostiamo dalla linea della sostenibilità. Poi quando tutti versano lacrime da coccodrillo sul calcio in difficoltà, noi dovremmo essere presi come esempio perché stiamo andando verso la sostenibilità. Ci sentiamo competitivi, siamo i campioni d’Italia in carica. Non faremo grandi investimenti. Non faremo praticamente niente nel mercato invernale“. parlava così Paolo Maldini, poco prima dell’inizio di Milan-Torino.

Parole che lasciano poco spazio alla fantasia ma che non chiudono del tutto al mercato. I rossoneri hanno messo le mani su Devis Vasquez e non hanno escluso di acquistare un altro estremo difensore ma al momento nulla ha convinto la proprietà a fare un sacrificio economico. Ciprian Tatarusanu, poi, non ha fin qui deluso: non è certo Mike Maignan ma nei tre match disputati, contro Salernitana, Roma e Torino, non si registrano grandi sbavature, anzi. Negli ultimi due, il rumeno si è messo in mostra con un paio di ottimi interventi. Dalle parti di Casa Milan le indicazioni erano chiari: se Tatarusanu non fa disastri, non c’è fretta di intervenire. Maldini ha manifestato fiducia nel rientro del portiere francese ma servirà attendere, comunque, ancora un po’.

Affari di gennaio

Gennaio è il mese delle trattative, quelle per i rinnovi. Il Milan ieri ha chiuso ufficialmente la pratica Ismael Bennacer e adesso prova a sigillare quelle relative ad Olivier Giroud e Rafael Leao ma Il Direttore tecnico dei rossoneri non ha chiuso totalmente il calciomercato.

Il Milan, d’altronde sta lavorando anche ad un’uscita. I rossoneri – non è un segreto – ritengono che l’avventura di Tiemoué Bakayoko in rossonero sia da ritenersi conclusa. Il giocatore non ha convinto Stefano Pioli e ormai è ai margini del progetto. Non ha giocato nemmeno un minuto e le indicazioni al suo entourage sono state chiare: può trovarsi una nuova sistemazione.

Svolta possibile

Già in estate, però, il centrocampista era stato messo alla porta ma il suo addio non si è concretizzato. Il Chelsea ha dato il via libera per la rescissione del contratto, dalla Turchia sono arrivate conferme in merito ad un interessamento per Bakayoko ma al momento nessuna proposta ufficiale. E’ evidente, però, che tutto dipende dallo stesso giocatore. In estate sarà comunque addio.

Un addio anticipato, però, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, potrebbe aprire all’acquisto di un nuovo giocatore, magari anticipando una spesa estiva.