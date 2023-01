Calciomercato Milan, rinnovo e addio: l’annuncio in diretta

Il futuro del giocatore continua a far discutere. Il Milan pronto al rinnovo per poi rivendere il giocatore?

In casa rossonera è l’ora dei rinnovi. Maldini e Massara trattano con il giocatore: i dirigenti rossoneri studiano le mosse. Intanto arriva lo scenario che fa tremare i tifosi rossoneri: dopo il prolungamento è pronta la maxi cessione.

Continua a tenere banco il futuro di Rafael Leao. Il talento portoghese sta vivendo un’annata davvero importante in rossonero. Dopo lo scudetto vinto lo scorso anno, anche quest’anno il numero 17 rossonero si sta confermando su altissimi livelli. Leao ha siglato 7 gol e 6 assist in 16 partite di campionato, numeri che parlano da sé.

Il giocatore sta facendo parlare di sé però anche per le vicende extra-campo. Al centro del dibattito è infatti la situazione contrattuale del giocatore. Il suo accordo con il Milan è infatti in scadenza nel 2024, e i rossoneri non intendono vivere un nuovo caso Donnarumma – Kessie e vedere il giocatore andare via a parametro zero perdendo un patrimonio dal livello inestimabile per la società. Il rinnovo è necessario

Ad un anno dalla scadenza, per Leao è arrivato il momento della resa dei conti. Continuano i contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza rossonera, ma trovare un accordo è tutt’altro che semplice. Leao infatti ha attirato a suon di prestazioni le attenzioni dei grandi club europei. Il portoghese è corteggiatissimo dalla Premier, Chelsea e City su tutti. Il suo futuro in rossonero dunque è tutt’altro che scontato.

Leao, lo scenario spaventa i tifosi: cessione dopo il rinnovo?

Il tema del futuro di Leao è stato centrale anche nel corso della trasmissione calciomercato.it in onda su TvPlay. Ospite della trasmissione è stato il noto agente Lodovico Spinosi, che ha analizzato proprio la situazione legata al fuoriclasse portoghese. Secondo l’agente, Leao sarebbe un tipo di giocatore per il quale varrebbe la pena fare il così detto “strappo alla regola”. Per il classe 99′, ammette il procuratore, “sforerei il budget”.

Giusto quindi secondo lui che il Milan decida di sfruttare al massimo tutte le sue risorse e di arrivare sino ad un’offerta di 6-7 milioni. “Immagino che quello sia il loro tetto massimo”. A prescindere, per Spinosi il rinnovo di Leao dovrebbe essere una priorità per il Milan. Il portoghese, secondo l’agente, andrebbe rinnovato a prescindere per non perdere l’investimento a parametro zero, e per evitare di doverlo svendere la prossima estate. “Vale comunque la pena prolungare per il Milan”. La strategia dei rossoneri, secondo Spinosi, potrebbe essere quella di rinnovare per poi potere vendere il giocatore ad una cifra superiore ai 100 milioni.

Difficilmente invece secondo l’agente il futuro di Leao sarà in rossonero. “Se continua così difficilmente potrà restare nel nostro campionato”. Non è un segreto infatti che economicamente al momento la Serie A non possa certo competere con i grandi club europei, in particolare quelli inglesi. Difficilmente il Milan potrebbe pareggiare o permettersi di resistere se davvero arrivasse al giocatore e al club una maxi offerta dalla Premier.