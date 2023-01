Dalla doppietta al Milan al Chelsea: era il sogno dei tifosi

L’esperto di mercato non ha dubbi! Il talento inglese che ha colpito Maldini e Massara è sempre più lontano. Direzione Premier…

Il Milan non ha fatto di certo una bella figura nelle amichevoli invernali di dicembre. Durante la sosta per i Mondiali, i rossoneri hanno incontrato Arsenal e Liverpool a Dubai, ed infine il PSV Eindhoven direttamente in Olanda. Il responso finale è di tre sconfitte sue tre partite disputate. Un vero fallimento, non soltanto dal punto di vista del risultato. Il Diavolo rispetto alle rivali è apparso poco compatto, poco energico e senza idee.

Le giustificazioni sono palesi. Era un Milan di riserve, o quasi. Ma anche le altre squadre hanno messo in campo le seconde linee. C’è ancora un netto distacco dal punto di vista atletico e tecnico con le formazioni estere. Un gap che andrà colmato nel più breve tempo possibile. La peggiore disfatta è stata indubbiamente quella contro il PSV, disputata il 30 dicembre del 2022. Gli olandesi del mito van Nistelrooij hanno dominato in lungo e in largo i rossoneri.

A spiccare un talento in particolare, che ha subito catturato l’attenzione di Paolo Maldini e Frederic Massara. Lo ricorderemo tutti: ha segnato una doppietta micidiale.

Milan, Maldini rapito dal talento inglese

Noni Madueke ha stupito il Philips Stadion segnando una meravigliosa doppietta al Milan di Stefano Pioli. Un talento classe 2002 di origini inglesi, che si è preso totalmente la scena. Paolo Maldini e Frederic Massara presenti in tribuna non hanno potuto fare a meno che ammirare il 20enne. Noni ha danzato sul pallone con una classe e una finezza rare. E i gol hanno rappresentato la ciliegina sulla torta ad una prestazione sontuosa.

Quella gara, seppur amichevole, ha messo in mostra Madueke dinnanzi a tutta Europa. Indubbiamente il talentino era già seguito da diversi club, ma dopo l’apparizione e le magie contro il Milan l’interesse si è subito concretizzato. Il club rossonero in primis ha preso informazioni sul calciatore inglese, pensando ad un ipotetico colpo futuro. Centravanti o esterno destro d’attacco, Madueke sarebbe un profilo perfetto per la squadra di Stefano Pioli. Sotto tutti i punti di vista.

Peccato, però, che Noni pare sia destinato a rimanere un semplice desiderio di mercato per il Milan. E’ vicino ad un altro club. Operazione in chiusura!

Madueke, lo comprano a gennaio

Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, Noni Madueke è finito prepotentemente nel mirino del Chelsea. I blues hanno bisogno di un nuovo attaccante, e starebbero scegliendo tra il giovane del PSV e Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach. Anche Ruud van Nistelrooij ha ammesso in conferenza stampa che il suo club potrebbe trovarsi obbligato a cedere Madueke questo gennaio, come successo con Cody Gakpo (passato al Liverpool), dinnanzi ad una ricca offerta.

E secondo la stampa inglese, Noni è davvero vicino al Chelsea. Pare dunque che un’altra promessa del calcio sia ad un passo dall’approdo in Premier League, un campionato che non ha eguali nel mercato e nella possibilità di aggiudicarsi i giocatori. Poco da fare per il Milan, un club che tiene prima di tutto a mantenere sostenibile la sua economia.