Highlights Lecce-Milan, gol e sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Lecce-Milan, la cronaca con il video degli highlights del match disputato al Via Del Mare, sabato 14 gennaio

Il Milan torna al Via del Mare di Lecce due anni e mezzo dopo l’ultima partita disputata contro i giallorossi. Pioli opta per Pobega come sostituto di Vranckx e conferma gli altri dieci già visti in campo con Roma e Salernitana.

Inizio di partita sconcertante per i rossoneri. Al 3′ un disimpegno errato di Kalulu (stessa imprecisione già vista in avvio di amichevole con il PSV) consente a Di Francesco di crossare al centro dove, con la difesa mal posizionata, Theo Hernandez anticipa Blin e batte Tatarusanu per l’autogol che vale l’1-o del Lecce.

Il Milan vacilla e lo stesso Di Francesco si divora il gol per l’immediato raddoppio. L’occasione fallita da Pobega che calcia su Falcone in uscita con Giroud che sparacchia alto da posizione favorevole è un’illusione. Distratto e impreciso, il Milan continua a subire le avanzate del Lecce che al 23′ si porta sul 2-0. Sugli sviluppi di un’azione da calcio d’angolo, Baschirotto svetta su Kalulu e infila all’angolino.

Il Via del Mare è una bolgia e il Milan rischia la capitolazione totale sul colpo di testa di Gendrey che, incredibilmente, a porta quasi sguarnita finisce fuori. Nel finale, i padroni di casa allentano il forcing e il Milan prova ad uscire dal torpore. Falcone respinge una deviazione di spalla di Giroud poi Pobega calcia alto nei pressi del limite dell’area. Troppo poco per un Milan molto deludente, sotto meritatamente di due reti all’intervallo.

Nella ripresa, il Milan si assesta e il Lecce arretra. Pur senza creare pericoli, i rossoneri danno l’impressione di essere più efficaci e al 58′ accorciano le distanze con Leao che batte un incerto Falcone sul suo palo con una conclusione da posizione defilata.

Friends and lovers. Wake up. Wake up and see the light. This is Thierry Henry reborn.

We are witnessing something extraordinary right now. Don’t be late to it.pic.twitter.com/qfXPvDBC9F

— AI (@nonewthing) January 14, 2023