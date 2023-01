Lecce-Milan, Pioli: “La squadra è determinata. Supercoppa? Conta solo oggi”

Le parole prima del match tra Lecce e Milan, che anticipano per l’appunto un’importante sfida di campionato per rilanciare i rossoneri.

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN per anticipare i temi di Lecce-Milan. Sfida valida per la 18.a giornata di Serie A che si disputa a partire dalle ore 18 in punto allo stadio Via del Mare.

Il mister si aspetta una reazione dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: “Mi auguro di vedere una squadra determinata e convinta. Ho notato questo nei ragazzi negli ultimi allenamenti. Oggi non sarà facile, il Lecce è squadra in forma e in fiducia, dovremo fare molto meglio delle ultime gare”.

Sull’impegno di Supercoppa di mercoledì: “Questa è la partita più importante, conta solo oggi. La Supercoppa è tra 4 giorni, ci penseremo solo dopo oggi”.

Sulla classifica di Serie A: “I punti di distacco dal Napoli ad oggi sembrano tanti. Non dobbiamo ragionare così, dobbiamo alzare il livello, pensare di vincere e al nostro percorso. Se stiamo facendo dei bilanci sono troppo riduttivi. Pensiamo solo alla partita di oggi”