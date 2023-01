Lecce-Milan, probabili formazioni: per Pioli un unico dubbio

Serie A, probabili formazioni Lecce-Milan: le scelte di Baroni e Pioli per la partita di campionato allo stadio Via del Mare.

Il Milan deve reagire agli ultimi risultati deludenti e oggi va di scena a Lecce. Il pareggio contro la Roma nell’ultima giornata di Serie A e l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino devono provocare un forte desiderio di riscatto.

Stefano Pioli non ha nascosto la sua amarezza per gli ultimi risultati e si aspetta una reazione forte da parte della sua squadra. Chiede più attenzione, più qualità e più lucidità ai suoi giocatori. Aspetti fondamentali per non commettere nuovi passi falsi.

In fase difensiva alcune disattenzioni evitabili sono state pagate a caro prezzo durante la stagione. In quella offensiva, è fondamentale essere più precisi perché sono troppe le situazioni favorevoli che non vengono sfruttate. I rossoneri sciupano diverse occasioni da gol e così rischiano di compromettere il risultato finale.

Le scelte di Baroni e Pioli

Pioli conferma il modulo 4-2-3-1 e in campo dovremmo vedere la stessa formazione schierata contro la Roma. L’unica novità del Milan è forzata e riguarda l’assenza per squalifica di Sandro Tonali, che dovrebbe essere sostituito da Aster Vranckx. Il belga è partito titolare anche nella sfida di Coppa Italia contro il Torino, nella quale aveva affiancato proprio Tonali. Oggi, invece, giocherebbe con Ismael Bennacer. È leggermente favorito su Tommaso Pobega.

Ready to bounce back 🔥 #LecceMilan #SempreMilan Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅 pic.twitter.com/ynB3x6lq1Z — AC Milan (@acmilan) January 14, 2023

In porta ancora Ciprian Tatarusanu, con il colombiano Devis Vasquez che per la prima volta sarà in panchina. In difesa agiranno Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Nel reparto offensivo verrà riproposto il tridente Saelemaekers-Diaz-Leao alle spalle dell’unica punta, Olivier Giroud. In panchina si rivedranno Simon Kjaer e Divock Origi, recuperati dopo gli ultimi infortuni accusati.

Marco Baroni schiererà il suo Lecce con il modulo 4-3-3. In porta Falcone, davanti a lui il quartetto difensivo Gendrey-Baschirotto-Umtiti-Gallo. A centrocampo dovrebbero giocare Blin, Hjulmand e Gonzalez. Anche Maleh spera in una maglia da titolare ed è l’unico dubbio del mister giallorosso. In attacco Strefezza e Di Francesco supporteranno Lorenzo Colombo, centravanti in prestito proprio dal Milan.

Lecce-Milan: le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez (Maleh); Strefezza, Colombo, Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Vranckx (Pobega); Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.