Lecce-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere la partita oggi

Il Milan affronta il Lecce al Via del Mare nella penultima giornata del girone di andata. Di seguito le indicazioni su dove vedere la partita in programma sabato 14 gennaio alle 18

Il Milan torna lì dove tutto è iniziato. Due anni e mezzo fa, il 22 giugno 2020, al Via del Mare di Lecce, i rossoneri giocavano la prima partita in Serie A nel post lockdown, vincendola nettamente 1-4. Da quel giorno – e nessuno poteva immaginarlo – è iniziata una cavalcata che ha portato gli uomini di Pioli fino alla conquista dello Scudetto.

Il Milan si presenta alla sfida odierna con il Lecce con l’imperativo di non commettere passi falsi dopo il roboante 5-1 rifilato dal Napoli capolista alla Juve. I rossoneri, al momento a -10 dai partenopei, deve vincere per ritornare a -7 e continuare un inseguimento che, al momento, sembra davvero difficile da attuare, considerato il rendimento impeccabile degli uomini di Spalletti.

A Lecce, Pioli attuerà qualche cambio di formazione rispetto alle prime due sfide dell’anno in campionato contro Salernitana e Roma. Cambio obbligato in mediana con Tonali squalificato e sostituito da Vranckx. Nel tridente offensivo a supporto di Giroud prima punta potrebbe esserci Messias al posto di Saelemaekers. Recuperati per la panchina Origi e Kjaer. Ancora assenti Maignan e Rebic, oltre a Ibrahimovic e Florenzi.

Lecce-Milan, dove vedere la partita

Lecce-Milan è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà visibile in streaming, tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick, console di gioco e Apple Tv. Oltre a questi dispositivi, Dazn è visibile anche su pc sul sito di riferimento.

Lecce-Milan sarà visibile anche in diretta tv su Zona Dazn, il canale visibile sul 214 del decoder Sky per gli abbonati a Dazn che hanno sottoscritto la relativa opzione a 5€ in più al mese. Opzione attivabile, per chi ancora non l’ha fatto, in qualsiasi momento nell’area personale di Dazn.

Su Sky Sport, highlights e sintesi della partita disponibile subito il fischio finale nelle edizioni serali di Sky Sport 24 e nello studio pre e post partita condotto da Alessandro Bonan per Inter-Verona, posticipo del sabato che sarà trasmesso in simulcast su Dazn e Sky Sport Uno.

Su MilanLive ci sarà la diretta testuale di Lecce-Milan con aggiornamenti in tempo reale. Al termine saranno disponibili anche gli highlights del match con il video delle azioni salienti.

Le prossime partite del Milan, dove vederle

Il Milan tornerà in campo mercoledì 18 gennaio alle 20 nell’attesissima finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter a Riyad, in Arabia Saudita. Il Derby sarà visibile in chiaro su Canale 5 e, gratuitamente, anche in streaming sul sito di sportmediaset e Mediaset Infinity. Prossimo impegno di campionato, martedì 24 gennaio alle 20.45, all’Olimpico contro la Lazio in diretta esclusiva su Dazn e Zona Dazn.