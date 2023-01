Calciomercato Milan, cessione possibile: “Se arriva l’offerta irrinunciabile…”

Uno dei talenti nel mirino del Milan potrebbe cambiare squadra nel calciomercato di gennaio: il suo allenatore non esclude la cessione.

La dirigenza rossonera non dovrebbe fare interventi in questa sessione invernale del mercato. Salvo sorprese, l’unico innesto rimarrà il portiere colombiano Devis Vasquez. Ma gli osservatori sono comunque al lavoro per il futuro.

Ci sono diversi talenti italiani e internazionali che sono costantemente monitorati da Geoffrey Moncada e dal resto del reparto scouting. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno diversi nomi sulla lista dei potenziali acquisti futuri. Qualcuno farebbe comodo subito, però non sono previsti investimenti immediati.

Uno dei profili che piacciono è sicuramente Noni Madueke, esterno destro offensivo del PSV Eindhoven. Il 20enne inglese ha segnato due gol nel 3-0 contro il Milan nell’amichevole disputata in Olanda il 30 dicembre. La sua prestazione è rimasta impressa e subito sono emerse indiscrezioni sul concreto interesse milanista.

Calciomercato Milan, Madueke verso la Premier League?

Madueke gioca in un ruolo nel quale Stefano Pioli avrebbe bisogno di un rinforzo. Ma il mister rossonero avrà un’ala destra offensiva solamente nella prossima finestra estiva del calciomercato. Per adesso, resterà con Alexis Saelemaekers e Junior Messias.

Il talento inglese sicuramente non arriverà a Milanello in queste settimane, però potrebbe comunque cambiare maglia. Sulle sue tracce c’è il Chelsea, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe arrivato a offrire ben 30 milioni di euro. Per il PSV Eindhoven una proposta alettante per un calciatore che in questa stagione ha collezionato 8 presenze e realizzato 2 gol.

L’allenatore Ruud van Nistelrooy in conferenza stampa ha confermato che Madueke potrebbe lasciare la squadra: “So che c’è interesse nei suoi confronti. Come allenatore preferirei tenere i miei migliori calciatori. Però possono verificarsi situazioni nelle quali i club presentano un’offerta che non può essere rifiutata“. L’ex attaccante di Manchester United e Real Madrid non esclude la cessione.

Chelsea, spese pazze nel mercato di gennaio 2023

Il Chelsea sta investendo molti soldi in questa campagna acquisti invernale. Per la difesa ha ingaggiato il centrale Benoit Badiashile dal Monaco per circa 38 milioni. Per il centrocampo è stato comprato il 18enne brasiliano Andrey Santos dal Vasco da Gama. Due colpi anche in attacco: David Datro Fofana (12 milioni al Molde) e soprattutto Joao Felix (11 milioni all’Atletico Madrid per il prestito oneroso secco).

Questi sono gli acquisti ufficializzati, ai quali presto si dovrebbe aggiungere anche Mykhaylo Mudryk. Gli ultimi rumors di calciomercato danno per raggiunto l’accordo con lo Shakhtar Donetsk. Il Chelsea ha superato la concorrenza dell’Arsenal garantendo al club ucraino un ricavo da ben 100 milioni. Cifra folle per un 22enne esploso solo in questa stagione (10 gol e 8 assist in 24 presenze). Vedremo se anche Madueke si aggiungerà alla lista.