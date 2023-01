Calciomercato Milan, clamoroso Chelsea: colpaccio da 100 milioni

Il Chelsea non si ferma e continua un mercato a dir poco faraonico: chiuso anche per il giocatore nel mirino del Milan

Il Chelsea guarda al futuro. I londinesi sono pronti a lanciare l’assalto al giocatore. Maxi offerta pronta per essere recapitata al club: botti di mercato anticipati. Il Milan rischia di vedersi sfumare l’obbiettivo e di trovarsi in difficoltà.

In casa Chelsea si è innescata una vera e propria rivoluzione. I bleus nell’ultimo periodo hanno, a dir poco, stravolto ogni cosa. In primis l’assetto societario, quando per le note vicende politiche del continente l’exc patron Abramovič è stato costretto a passare di mano. La rivoluzione non si è fermata però solo in società, ma anche in panchina con l’arrivo di Potter.

Gli effetti sul campo, però, sono stati tutt’altro che soddisfacenti, ed ecco che i bleus hanno pronto il rilancio per risollevarsi e riagguantare le “zone nobili” della Premier League. Solo in una sessione di mercato gli inglesi hanno aggiunto Fofana, Badiashile, Andrey Santos e Joao Felix alla loro scuderia. Investimenti poderosi che, uniti a quelli di questa estate, portano a oltre 400 milioni il bilancio dei fondi immessi sul mercato dalla nuova società.

Il Chelsea non sembra però intenzionato a fermarsi e stando alle ultime indiscrezioni avrebbe già individuato la nuova freccia da aggiungere all’arco di Potter. I londinesi hanno “anticipato i botti” estivi e sono pronti al tutto per tutto.

Chelsea sull’ex obbiettivo rossonero Mudryk, si aprono nuovi scenari

Tra i nomi che sembrano avere attirato l’attenzione del Chelsea c’è Mykhaylo Mudryk. Secondo The Athletic il giocatore avrebbe convinto la dirigenza dei bleus, che sarebbe pronta a recapitare allo Shakhtar Donetsk una maxi offerta per chiudere un affare da 100 milioni di euro complessivi. L’accordo infatti sarebbe stato trovato sulla base di 70 milioni più altri 30 di bonus, e la trattativa sarebbe ormai agli sgoccioli con l’attaccante pronto a partire per le visite mediche.

Il Chelsea ha battuto la concorrenza dell’Arsenal…e anche quella del Milan. Negli scorsi mesi Mudryk era infatti stato accostato anche ai rossoneri, da sempre piuttosto attenti ai grandi talenti del continente. Maldini e Massara secondo le indiscrezioni avevano sondato il nome del giocatore come possibile sostituto di Leao in caso di partenza del talento rossonero, ma la pista sembra essere definitivamente sfumata.

Non è escluso, però, che qualora come sembra l’operazione Mudryk – Chelsea si concretizzasse questa non possa venire incontro ai rossoneri in un altro modo. Sono tantissimi, infatti, i giocatori che sono rimasti “esclusi” dal nuovo corso dei bleus e che da stelle assolute sono invece finiti nella lista dei possibili partenti e possono aprire scenari di mercato al momento difficili da pronosticare. Big come Kanté e Havertz, ma anche “vecchie fiamme” rossonere come Ziyech o Pulisic sono tra i possibili partenti e rischiano di innescare un effetto domino tutto da scoprire.