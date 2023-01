Cristiano Ronaldo fa visita al Milan: lo scatto con l’amico Leao (FOTO)

Il Milan è in Arabia Saudita, dove ora gioca Cristiano Ronaldo: c’è stato un breve incontro con il connazionale Rafael Leao immortalato in una foto.

A Lecce altro risultato deludente per la squadra di Stefano Pioli, sotto 2-0 dopo il primo tempo e poi in grado di rimontare solo fino al 2-2. A dare il via alla rimonta un gol di Rafael Leao, che in questa stagione ha partecipato a 13 reti (8 gol e 5 assist) nelle 17 presenze che ha collezionato finora.

Quella del portoghese non è stata comunque una grande prestazione, però la sua marcatura è stata importante per cercare di strappare almeno un punto in Puglia. Adesso lui e i compagni dovranno fare un reset e concentrarsi pienamente sulla prossima delicata sfida contro l’Inter.

Mercoledì 18 gennaio a Riyad andrà in scena un derby che metterà in palio la Supercoppa Italiana. Entrambe le squadre ci tengono molto a vincere questa partita, essendosi complicate la corsa Scudetto. Vincere quel trofeo è ritenuto fondamentale.

Milan, Rafael Leao incontra Cristiano Ronaldo

Il Milan è già arrivato in Arabia Saudita stamattina. Il club rossonero sui suoi profili social ha pubblicato una foto che raffigura Rafael Leao e Cristiano Ronaldo, entrambi portoghesi. Nel post c’è scritto: “Fratelli che si incontrano“.

I due connazionali hanno affrontato insieme il recente Mondiale in Qatar, dove il Portogallo è stato eliminato nei Quarti di finale dal sorprendente Marocco. È stata una grande delusione per entrambi, ma ora sono concentrati sul futuro.

Leao vuole dare il massimo per aiutare il Milan a stare più in alto possibile in Serie A e ad andare avanti in Champions League. Cristiano Ronaldo, dopo la risoluzione del contratto con il Manchester United, si è trasferito proprio a Riyad. Per due anni e mezzo giocherà in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Nassr, con il quale ha firmato un ricco contratto.