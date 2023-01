Guai per la Lazio: infortunio per l’attaccante

Un importante giocatore della Lazio ha subito un infortunio e potrebbe essere a rischio per il prossimo impegno di campionato contro il Milan.

Dopo la trasferta deludente a Lecce, il Milan è volato in Arabia Saudita per affrontare l’Inter nel derby che mette in palio la Supercoppa Italiana. Il prossimo impegno in Serie A sarà martedì 14 gennaio allo stadio Olimpico contro la Lazio.

Sarà una partita molto importante per la squadra di Stefano Pioli, che dopo tre giornate senza vittorie cercherà di espugnare Roma. Nella scorsa stagione contro in casa biancocelesti il Diavolo ha vinto 2-1 con un gol di Sandro Tonali nel recupero. Un successo fondamentale nella corsa Scudetto, conclusa poi con la conquista del 19esimo tricolore.

I ragazzi di Maurizio Sarri non avranno la settimana libera, dato che giovedì 19 gennaio affronteranno il Bologna negli Ottavi di Coppa Italia. Oggi, intanto, ha affrontato in trasferta il Sassuolo in campionato.

Verso Lazio-Milan: Sarri senza un suo gioiello?

La Lazio dopo 15 minuti di partita al Mapei Stadium ha perso Ciro Immobile per infortunio. Il bomber biancoceleste ha accusato un problema muscolare e ha dovuto lasciare il campo.

Nello specifico, si tratta di un problema al flessore della coscia destra. Una volta arrivato in panchina, lo staff medico biancoceleste gli ha fasciato la coscia. Nelle prossime ore verrà sottoposto a degli esami che consentiranno di fare chiarezza sull’entità dell’infortunio.

Sarri e il giocatore sperano che non si tratti di nulla di grave. Facile ipotizzare che non venga convocato in Coppa Italia contro il Bologna, ma bisognerà capire se sarà in grado di recuperare per il match contro il Milan. In questo momento non ci si può sbilanciare, serve attendere l’esito dei controlli.

Chi può sostituire Immobile nella formazione?

Immobile è l’unico vero attaccante presente nella rosa della Lazio. Dopo il suo infortunio, Sarri contro il Sassuolo lo ha sostituito con Pedro. L’ex Barcellona, Chelsea e Roma può essere adattato nel ruolo di falso nueve. Chiaramente lo spagnolo non dà le stesse garanzie del compagno di squadra in termini di presenza in area di rigore e di gol.

Anche Felipe Anderson è stato impiegato da attaccante quando Immobile è stato infortunato in questa stagione. Il brasiliano è un’altra soluzione che il tecnico biancoceleste prenderà in considerazione se nelle prossime partite non potrà contare sul bomber campano.