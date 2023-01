Kvaratskhelia, clamoroso in Russia: il Rubin Kazan prende in giro la Juve (VIDEO)

Sorprendente frecciata dalla Russia per la Juventus: il Rubin Kazan ricorda il mancato acquisto di Kvaratskhelia con un breve video.

È stato veramente incredibile l’impatto avuto da Khvicha Kvaratskhelia al Napoli. Che il 21enne georgiano fosse dotato di un grande talento era cosa nota, però nessuno si aspettava un rendimento così impressionante.

L’ex gioiello del Rubin Kazan e Dinamo Batumi ha messo insieme 9 gol e 12 assist nelle 20 presenze stagionali con la maglia azzurra. Numeri notevoli e che certificano quanto il club campano abbia fatto bene a investire 10 milioni di euro per l’acquisto del suo cartellino.

Un’operazione assolutamente azzeccata. Adesso il valore del giocatore è lievitato e chi lo vuole deve presentarsi da Aurelio De Laurentiis con 80-100 milioni. Le big europee hanno messo gli occhi su di lui, però in casa partenopea al momento non c’è nessuna intenzione di venderlo. Eventuali discussioni sono rinviate a fine stagione, ora la squadra di Luciano Spalletti è prima in classifica e punta a conquistare lo Scudetto.

Kvaratskhelia, il Rubin Kazan prende in giro la Juventus

Venerdì sera il Napoli ha sconfitto la Juventus 5-1 allo stadio Diego Armando Maradona. Un risultato schiacciante al quale ha contribuito lo stesso Kvaratskhelia, autore di un gol e di due assist. Anche in questo big match l’esterno offensivo georgiano ha saputo fare la differenza.

Rubin Kazan’s official TikTok account pic.twitter.com/FcKwUcDGTC — Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1) January 15, 2023

E pensare che avrebbe potuto giocare tale sfida con la maglia bianconera… Infatti, nel 2021 la Juve lo aveva messo nel mirino per rinforzarsi. Poi la trattativa con il Rubin Kazan non è andata in porto, perché non venne trovato l’accordo economico sul prezzo del cartellino.

Nelle scorse ore il club russo ha voluto ricordare ai bianconeri quando decisero di non comprare Kvara. Sul profilo ufficiale TikTok è stato pubblicato un video con il gol del calciatore alla Juve e c’è scritto “Juventus nel 2021: 20 milioni sono troppi per lui“.

Kvara al Milan: perché non c’è stato l’affare

Il nome di Kvaratskhelia era stato accostato anche al Milan, che però sulla fascia sinistra era coperto con Rafael Leao e Ante Rebic. Nonostante qualche contatto, non c’è mai stata un’offerta e di conseguenza neanche una trattativa.

Oggi il georgiano è felicissimo di aver scelto Napoli, dove sta tirando fuori tutto il suo talento. Spera di aiutare la squadra di Spalletti a conquistare uno Scudetto vinto solo due volte nella storia del club azzurro. In entrambe le occasioni (1986/1987 e 1989/1990) c’era un certo Diego Armando Maradona come trascinatore.