ML – Supercoppa di Spagna, una delegazione del Milan assisterà al match

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanLive.it, stasera la dirigenza rossonera e Stefano Pioli assisteranno all’importante gara…

Il Milan si trova attualmente a Riad, per preparare la finale di Supercoppa Italiana che si terrà in Arabia Saudita mercoledì sera. La squadra è partita sabato pomeriggio direttamente da Brindisi, dopo il deludente pareggio contro il Lecce. L’accoglienza nella città araba è stata delle migliori, e già oggi i rossoneri hanno svolto il primo allenamento in vista della prestigiosa gara contro i rivali nerazzurri.

L’obiettivo è uno e uno soltanto: vincere e aggiudicarsi il primo trofeo della stagione. Il Milan ha l’obbligo di riscattare le ultime deludenti prestazioni. Il pareggio contro la Roma, l’uscita dalla Coppa Italia per mano del Torino, e appunto il pareggio contro il Lecce hanno acceso un chiaro campanello d’allarme in casa rossonera. Un calo ingiustificato, e che va probabilmente ritrovato nella testa e nella mentalità dei giocatori di Stefano Pioli.

Certo, il Milan sta soffrendo parecchio anche le assenze. Senza Mike Maignan in porta, e con l’attacco ridosso all’osso, sta risultando più dura del previsto per i rossoneri. La classifica di Serie A parla chiaro. Adesso il Napoli è distante nove punti, e non sarà per nulla facile riacciuffarlo. E’ tutto nelle mani dei partenopei ora! La finale contro l’Inter potrà comunque ridare la giusta grinta e coraggio al Diavolo, che ne ha indubbiamente bisogno.

Intanto, stasera, Paolo Maldini, Frederic Massara, Stefano Pioli e Giorgio Furlani si concederanno un’uscita fuori porta per ritrovare un pò di tranquillità dopo il periodo burrascoso.

Milan, dirigenza e allenatore al King Fahd Stadium

Come appreso dalla nostra redazione di MilanLive.it, stasera la dirigenza del Milan e l’allenatore Stefano Pioli saranno presenti al King Fahd Stadium di Riad. Già, perchè è in programma un’altra bellissima partita. Sempre di Supercoppa si parla, ma spagnola. Nello specifico ci saranno Barcellona e Real Madrid a scontrarsi. Maldini, Massara, Pioli e il nuovo AD Furlani potranno sicuramente godere di una serata all’insegna del calcio bello e prestigioso.

E chissà osservare qualche talento in particolare o prendere qualche spunto tattico dalle due grandi spagnole Barcellona e Real Madrid.