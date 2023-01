Colpo a centrocampo per l’estate: “Milan in pole”

Arrivano conferme sul mediano che interessa ai rossoneri: sul giocatore diverse squadre ma il Diavolo rappresenta una priorità

Come ben sappiamo è sempre molto difficile intervenire sul mercato nel mese di gennaio. Le squadre infatti sono nel pieno della stagione e preferiscono rimandare i discorsi a fine anno, e lo stesso vale per il Milan.

La società rossonera ha sicuramente qualcosa da migliorare nella rosa e ha in mente di rinforzarsi con qualche innesto importante la prossima estate. Nelle ultime settimane la squadra di Pioli ha messo in evidenza più di qualche mancanza, causata anche dagli infortuni che hanno portato a varie assenze. Va poi considerato anche il fatto che alcuni nuovi acquisti non hanno convinto a pieno.

Uno dei reparti in cui le riserve hanno faticato a scalzare i titolari è stato il centrocampo. Ad eccezione dei soliti Tonali e Bennacer, nessuno è riuscito a convincere a pieno il tecnico e a ritagliarsi uno spazio importante. Poco minuti sono stati concessi ad Aster Vranckx, che è scresciuto solo nelle ultime settimane, mentre è andata ancora peggio per Adli e Bakayoko. I due francesi sono infatti anche sul piede di partenza.

L’unico ad aver trovato un po’ di spazio e ad aver fatto rifiatare a volte i titolari è stato Tommaso Pobega, ma ciò non basta se i rossoneri vogliono essere competiti al massimo su tre fronti.

Auoar vuole i rossoneri per giocare la Champions

Ci sono quindi le possibilità che la dirigenza intervenga con un nome importante in mezzo al campo in vista della prossima stagione e le indiscrezioni degli ultimi giorni lo confermano.

L’esperto di mercato, Matteo Moretto, ha infatti riportato sul proprio account Twitter una notizia molto importante a riguardo. Il calciatore accostato al Diavolo è il 24enne del Lione, Houssem Aouar. Il mediano è in scadenza a giugno e non ha ancora deciso il suo futuro. La volontà del francese sarebbe quella di giocare la Champions League il prossimo anno e per Moretto è il Milan il club in pole.

Bellerin tema abierto más para junio, veremos si cambia algo en los próximos días. Aouar aún no tiene decidido nada pero prioriza jugar en Champions, con el Milán en la pole. Aún faltan meses… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 15, 2023

Qualche settimana fa dalla Spagna era rimbalzata la voce di un’offerta dalla Spagna, con il Betis Siviglia pronto ad arrivare al giocatore. Aouar però preferirebbe venire in Italia e il Milan quindi è la sua priorità al momento. Una notizia di mercato molto positiva, con Maldini e Massara che hanno quindi un vantaggio importante nella corsa al giocatore.

Sul giocatore ci sono però altri club, anche italiani, tra cui l’Inter e la Roma. In Inghilterra si è invece fatto avanti il Nottingham Forest, che però non ha lo stesso appeal per il ragazzo, anche perché non ha chance di giocare in Europa il prossimo anno.