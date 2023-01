Depay a Milano: arriva con lo scambio

Sono lontani gli anni in cui le squadre italiane erano protagoniste sul calciomercato. Oggi i migliori giocatori decidono di trasferirsi in Premier League, dove non hanno di certo problemi di natura economica

Basta guardare gli ultimi movimenti internazionali per rendersi conto della situazione che stiamo vivendo. In Inghilterra si danno battaglia a suon di milioni per riuscire a mettere le mani sui campioni del futuro e non si fanno problemi a sborsare cifre esagerate per calciatori, che si sono messi in mostra solo per qualche mese.

Così il Chelsea, decide di battere la concorrenza dell’Arsenal, accontentando lo Shakhtar Donetsk con un’offerta da bene 100 milioni di euro per Mudryk. Il talento ucraino era stato accostato anche a diverse squadre italiane. Sarebbe potuta diventare un’idea in caso di addio di Rafael Leao: d’altronde è impossibile non accorgersi del talento del giocatore, che ha fatto benissimo anche in Champions League.

Le italiane, però, dovranno accontentarsi delle briciole, come ormai spesso accade. E’ vero che il trasferimento di Mudryk, rende felice il Milan, in ottica rinnovo Leao ma il Diavolo, come gli altri team di SerieA, in questa sessione di mercato difficilmente farà qualcosa. I soldi sono pochi e chi li ha non ha intenzione di rovinare i bilanci. Così appare un miraggio anche l’ultimo calciomercato di gennaio, quello in cui la Juve metteva le mani su Dusan Vlahovic e l’Inter su Robin Gosens.

In Italia tutto appare bloccato anche se in casa nerazzurra qualcosa si sta muovendo. E si sa, quando non ci sono i soldi bisogna provare a chiudere gli affari attraverso degli scambi: così Beppe Marotta sta lavorando con il Barcellona, altra squadra che non naviga nell’oro, nonostante gli acquisti faraonici dell’estate, per far cambiare maglia a ben 4 giocatori.

Asse spagnolo

Del possibile scambio Marcelo Brozovic-Franck Kessie vi abbiamo già parlato nelle scorse ore.

Inter-Barcellona: 4 giocatori cambiano maglia – MilanLive.itUn affare che farebbe sorridere i tifosi del Milan, che vedrebbero tornare a Milano, uno dei loro leader, poi diventato traditore, ma sull’altra sponda del Naviglio. L’ivoriano ritroverebbe così l’amico Hakan Calhanoglu, che dai sostenitori rossoneri non è proprio amatissimo.

Scambio clamoroso

Come dicevamo, però, Kessie-Brozovic non è l’unico scambio sul piatto. Barcellona e Inter – come raccontano in Spagna – sono molto vicini a chiudere soprattutto un altro affare: quello che porterebbe Correa in blaugrana e Depay in nerazzurro. Uno scambio clamoroso, che secondo quanto afferma Gerard Romero, avrebbe già il via libera da parte dei due club e quello dell’argentino. Mancherebbe, dunque, solo l’ultimo sì, dell’ex Lione, per quello che potrebbe diventare l’affare più importante dell’inverno in Italia.