Milan, la conferma da Riad: allenamento in gruppo anche oggi (FOTO)

Buone notizie per Stefano Pioli in vista della finale di Supercoppa contro l’Inter. Anche oggi il rossonero ha lavorato in gruppo…

Il Milan si trova attualmente a Riad per preparare l’importantissima gara contro l’Inter di mercoledì sera. In palio c’è il trofeo della Supercoppa Italiana, un appuntamento con la vittoria che le due cugine milanesi non vogliono di certo mancare. Ci si aspetta una sfida molto agguerrita. Non solo una finale, ma pur sempre un derby focoso!

La squadra di Stefano Pioli è volata in Arabia Saudita sabato sera, subito dopo aver disputato l’amara trasferta pugliese contro il Lecce. Non è il miglior periodo per il Diavolo, anzi. I due pareggi consecutivi in campionato e l’uscita dalla Coppa Italia contro il Torino bruciano ancora forte. La finale contro l’Inter è la gara giusta per riacquisire grinta e determinazione, e tornare a regalare gioie importanti ai tifosi.

Stefano Pioli sta facendo il massimo per recuperare ogni suo giocatore dal punto di vista mentale. Ci vuole la giusta empatia, una comunicazione mirata a risollevare gli animi. Dal punto di vista atletico e fisico i rossoneri continuano ad allenarsi nella capitale araba. Oggi ha avuto luogo la seconda sessione in vista della sfida all’Inter. Filtra un’ottima notizia dal ritiro del Milan!

Milan, di nuovo in gruppo: a disposizione di Pioli

Già nella giornata di ieri avevamo visto come Ante Rebic ha cominciato l’allenamento insieme al resto del gruppo. Il croato era fuori per infortunio da fine dicembre, quando si è fermato nell’ultima amichevole dell’anno contro il PSV Eindhoven. Lesione all’adduttore della coscia sinistra per lui, che è mancato tanto alla squadra in questa riapertura di stagione. Per fortuna, sembra prossimo al recupero totale.

Full force ahead of the big one on Wednesday 💪#SempreMilan #SupercoppaItaliana

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/pOvU56T8Ft — AC Milan (@acmilan) January 16, 2023

Già Stefano Pioli aveva preannunciato che erano buone le possibilità di recuperarlo per la finale di Supercoppa contro l’Inter. Oggi arriva una netta conferma. L’attaccante croato, infatti, si è allenato anche nella sessione odierna con il resto dei compagni. Sembrano dunque esserci pochi dubbi sul fatto che sarà a disposizione del suo mister per la gara di mercoledì sera. Una presenza in più che fa rifiatare l’attacco.

Milan, l’attacco torna a ricomporsi

Come accennato, questo inizio di gennaio è stato complicato per il Milan. Le svariate assenze hanno inevitabilmente condizionato la resa della squadra. Non soltanto il problema della porta, orfana di Mike Maignan. Anche l’attacco è andato in apnea, con il solo Olivier Giroud centravanti di garanzia per Stefano Pioli. Per fortuna, la situazione sta rientrando alla normalità. Divock Origi è guarito scorsa settimana dall’infortunio, e ha disputato i primi minuti a Lecce da subentrato.

Ora tocca a Rebic. L’allenatore del Milan avrà così a disposizione due ricambi importanti. Origi per Giroud, Rebic per Leao o anche per un posto da prima punta all’occorrenza. Rimane ancora fuori Zlatan Ibrahimovic. Ma lo sappiamo: sullo svedese non si possono fare concrete previsioni. Il suo rientro è previsto per metà febbraio, ma non si hanno certezze in tal senso.