Rafael Leao, la trattativa entra nel vivo: succederà nel week-end

La trattativa per il rinnovo fra il club rossonero e il portoghese può subire un’accelerata nel fine settimana: atteso l’agente

Sono giorni molto importanti in casa Milan e non solo per le questioni strettamente relative al campo. La società rossonera è infatti impegnata sia sul mercato che sul fronte rinnovi.

La squadra di Stefano Pioli si gioca tanto in questi giorni perché c’è un trofeo da portare a casa mercoledì e un campionato da riaprire il prima possibile, nonostante i diversi passi falsi. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando sodo per il futuro e il primo obiettivo è quello di blindare i migliori, come appena fatto con Ismael Bennacer.

La firma per il prolungamento dell’algerino è stata molto importante perché il centrocampista è fondamentale ora per il Diavolo, ma c’è ora da chiudere in maniera definitiva anche per il rinnovo di Rafael Leao. Dopo diversi mesi di distanza tra le parti, a causa di diversi problemi, sembra ora che l’accordo non sia così lontano e le sensazioni sono positive da qualche settimana.

Nel fine settimana l’incontro: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla trasmissione di Sportmediaset, nell’edizione odierna andata in onda su Italia Uno, c’è una novità. Il procuratore dell’attaccante, ovvero l’avvocato Ted Dimvula, è atteso a Milano per il weekend.

Ci sarà quindi finalmente l’incontro con la società per arrivare ad una stretta in merito al rinnovo. Con l’incontro personale ci si aspetta quindi un passo avanti importante per l’accordo. L’agente era atteso in realtà già durante la scorsa settimana, ma ora sembra che finalmente si arriverà a fare questo colloquio dal vivo.

Il Corriere della Sera ha dato le ultime cifre, con il Milan pronto a proporre un prolungamento fino al 2027 a 6,5 milioni di euro all’anno più 1,2 milioni di bonus. Si tratta di uno sforzo economico importante che dimostra la volontà della società di chiudere per uno dei suoi giocatori più importanti. Rimane da capire il nodo relativo alla clausola rescissoria: se rimarrà o meno 150 milioni o se verrà modificata.