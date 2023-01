Supercoppa a Riad, lo scaramantico Inzaghi furioso con la Lega: tutta colpa… dell’hotel

Retroscena quasi divertente quello che ha riguardato Simone Inzaghi. A riportarlo è il Giornale. La Lega Serie A ha fatto infuriare l’allenatore dell’Inter!

Manca ormai un giorno all’attesissimo big match tra Milan e Inter! Le due rivali milanesi si sfideranno in un derby dalla cornice diversa, nuova. Rossoneri e nerazzurri si daranno infatti battaglia a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, nella finalissima della Supercoppa Italiana. Il successo potrebbe rappresentare il primo trofeo stagionale dell’una o dell’altra squadra. Un appuntamento con la vittoria che né Milan né Inter vogliono perdere.

Le squadre si trovano nella città araba ormai da tre giorni. Le sessioni di allenamento intervallano le giornate dei giocatori. Il Milan, in primis, ha bisogno più che mai di ritrovare grinta e motivazione. I due pareggi consecutivi in campionato contro Roma e Lecce, e l’uscita dalla Coppa Italia per mano del Torino, hanno sotterrato il morale dei rossoneri e dei loro tifosi. La gara contro l’Inter è l’occasione migliore per riscattare il cattivo periodo.

E si sa, un derby così importante potrebbe fungere da crocevia per l’intera stagione. Sono partite dalle quali passa tanto dei progetti, delle ambizioni e degli obiettivi di un club. L’Inter, dal suo canto, è reduce da una vittoria importante in campionato contro l’Hellas Verona, oltre che dalla qualificazione (seppur agognata) ai quarti di Coppa Italia contro il Parma. Il bilancio è positivo per i nerazzurri, che si sono portati ad un solo punto dal Milan secondo in classifica.

C’è un fatto però che ha rovinato la serenità di Simone Inzaghi. L’allenatore del Biscione non ha preso bene la decisione della Lega Serie A.

Inzaghi e l’hotel a Riad, furia del tecnico

Ricorderemo bene che nel 2019 la Supercoppa Italiana se l’è aggiudicata la Lazio. I biancocelesti erano allora guidati proprio da Simone Inzaghi, e sono riusciti a rifilare un netto 3-1 alla rivale Juventus. In rete Luis Alberto, Cataldi e Lulic. Grande festa per la squadra capitolina, che dopo la vittoria della Coppa Italia nell’anno precedente è riuscita a conquistare un secondo trofeo prestigioso.

Quest’anno Simone Inzaghi ha tutta l’intenzione di fare il tris. L’anno scorso, infatti, è stata l’Inter con sempre Inzaghi al comando a battere ancora la Juventus. L’allenatore ex Lazio sembra ormai essere l’uomo delle Supercoppe. Eppure, uno spiacevole inconveniente gli ha rovinato l’umore ancor prima di scendere in campo a giocarsi l’importante trofeo contro il Milan.

Come spiega il Giornale, Simone Inzaghi non ha affatto preso bene la decisione della Lega Serie A di assegnare un determinato hotel alla sua squadra, diverso da quello dove aveva alloggiato nel 2019 con la Lazio a Riad. Il tecnico nerazzurro, davvero molto scaramantico, avrebbe voluto alloggiare nello stesso albergo per scongiurare a suo modo la malasorte. Peccato che la Lega Serie A non è stata della stessa posizione, facendo inevitabilmente infuriare Inzaghi.

Tanto, un hotel o l’altro, sarà sempre il campo il parlare!