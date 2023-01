Calciomercato Milan, blitz dalla Francia: vogliono il rossonero

Il Monaco ha messo gli occhi su un giovanissimo giocatore del Milan: scout in Italia per seguirlo da vicino.

Il club rossonero in questi anni sta puntando molto sui giovani e il vivaio è molto importante per il progetto. Curare il settore giovanile è ritenuto fondamentale anche per allevare talenti in casa e poi lanciarli in Prima Squadra, evitando di dover necessariamente spendere su calciatori di altre squadre.

Il Milan nel corso degli anni è riuscito a far debuttare un po’ di ragazzi della propria academy. Oggi Davide Calabria è il capitano ed è un esempio del buon lavoro svolto in passato. Ma ci sono stati anche altri noti casi. Rispetto a un po’ di anni fa il reparto scouting è cambiato, però la filosofia è rimasta la stessa.

Nelle formazioni giovanili rossonere ci sono diversi prospetti interessanti e che possono avere il potenziale per fare buone cose anche nel calcio dei grandi in futuro. Ovviamente oggi è complicato sbilanciarsi su cosa potranno fare quei ragazzi nei prossimi anni, però il Diavolo spera di aver lavorato bene.

Calciomercato Milan, il Monaco interessato a un giovane rossonero

Il Milan Primavera in questa stagione è allenato da Ignazio Abate e tra i giovani più interessanti c’è Victor Eletu. Si tratta di un centrocampista nigeriano di 17 anni che è arrivato nel 2021 dalla Cedratese.

Excl story – #ASMonaco sent a scout to watch Inter v Milan U19: main focus on AC Milan’s talented midfielder, Victor Eletu [2005]. His lawyer, Ted Dimvula, will be in Milano this week for talks. 🇳🇬#ACMilan would like to extend his contract when he turns 18yo – next April. 🔴⚫️ pic.twitter.com/r86Yd3c8xv — Luca Bendoni (@LucaBendoni) January 16, 2023

Il giocatore ha recentemente innovato il suo contratto fino a giugno 2025, però non mancano le società interessante a lui. Ad esempio, il Monaco, che stando a quanto rivelato dal giornalista Luca Bendoni ha inviato un proprio scout per assistere al recente derby Inter-Milan del campionato Primavera.

Il Milan ha già pianificato di rinnovargli nuovamente il contratto quando compirà 18 anni, ovvero ad aprile. Intanto per questa settimana è previsto l’arrivo del suo avvocato, Ted Dimvula, per dei colloqui. Si tratta della stessa persona che cura anche gli interessi di Rafael Leao, al quale il club rossonero vuole rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024.