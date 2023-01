Calciomercato Milan, Pioli risponde all’indiscrezione: “È una bomba”

Ci sono stati rumors sul possibile ingaggio di Buffon da parte del Milan: in conferenza stampa da Riyad c’è stata la risposta di mister Pioli.

Il Milan non si aspettava di perdere di Mike Maignan per così tanti mesi e di ritrovarsi a non avere certezze sul suo rientro. Infatti, le tempistiche ancora oggi sono incerte e serviranno sicuramente un po’ di settimane prima di rivederlo a disposizione.

Era il 22 settembre quando il portiere rossonero aveva accusato un problema al polpaccio sinistro durante Francia-Austria di Nations League. In un primissimo momento non sembrava qualcosa di grave, poi gli esami hanno chiarito che si trattava di una lesione del muscolo gemello mediale. Quando il rientro sembrava ormai vicino, il 19 ottobre il club ha fatto sapere che l’ex Lille aveva accusato una lesione del soleo.

Nuovo stop inaspettato, però si parlava persino della possibilità che recuperasse in tempo per il Mondiale in Qatar. Non è stato convocato da Didier Deschamps, però sembravano esserci dubbi sulla sua presenza a inizio 2023. Invece… Il Milan è anche intervenuto sul mercato per prendere un nuovo estremo difensore: Devis Vasquez, 24enne colombiano.

Calciomercato Milan, rumors su Buffon: la reazione di Pioli

Nonostante l’arrivo di Vasquez, sono trapelate comunque indiscrezioni sul possibile ingaggio di un altro portiere. Sono circolati diversi nomi, quello più ricorrente è stato Marco Sportiello. Il 30enne dell’Atalanta ha un contratto in scadenza a fine stagione e dovrebbe arrivare a parametro zero in estate. Il club bergamasco non intende cederlo nel mercato di gennaio.

Negli ultimi giorni è spuntato un nome a sorpresa per la porta del Milan: Gianluigi Buffon. Rumors che non hanno trovato conferme, anche perché Paolo Maldini e Stefano Pioli hanno già fatto intendere che non ci saranno movimenti in entrata nelle prossime settimane di calciomercato invernale.

A proposito di Pioli, nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter di Supercoppa Italiana, è stato interpellato sul nome di Buffon e ha così risposto: “Questa è una bomba. Mercat0? Stiamo recuperando giocatori importanti, presto saremo al completo“.

Buffon, il debutto contro il Milan e il gol di Muntari

Buffon il 28 gennaio compirà 44 anni e attualmente milita in Serie B con il Parma. Proprio con quella maglia aveva debuttato in Serie A il 19 novembre 1995. L’avversario quel giorno fu proprio il Milan e la partita finì 0-0, anche grazie a una sua buona prestazione.

Dal 2001 ha giocato nella Juventus ed è sempre stato visto come un rivale, ovviamente. Nella stagione 2011/2012 è successo un episodio che lo ha reso ancora meno simpatico agli occhi dei tifosi rossoneri. Nel post-partita dello scontro diretto di campionato Milan-Juventus ha dichiarato di non essersi accorto che il pallone colpito da Sulley Muntari avesse varcato la linea della porta, ma che comunque non lo avrebbe segnalato all’arbitro.