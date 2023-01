Dal Sudamerica alla Premier: il Milan saluta un altro obiettivo

Il giocatore brasiliano ha deciso di trasferirsi in Inghilterra. Vestirà la gloriosa maglia del club di Premier League: c’è l’annuncio ufficiale

Competere con il calcio inglese è sempre diventato più difficile. Se in Serie A il calciomercato è praticamente fermo, lo stesso non si può dire in Premier League.

Oggi, tutti decidono di sbarcare in Inghilterra, campioni affermati ma anche giovani in rampa di lancio. Così il talento più puro del calcio ucraino, Mudryk, si trasferisce a Londra, sponda Chelsea, per 100 milioni di euro. Una cifra esagerata per un calciatore che ha mostrato le sue qualità solamente per qualche mese.

Senza il blitz dei blues, il giovane classe 2001, ex Shakhtar Donetsk, sarebbe comunque andato a giocare in Premier League: nonostante l’interesse di altri club, quello che si era mosso per tempo, con una proposta importante era stato l‘Arsenal ma come detto, il Chelsea ha poi fatto saltare il banco.

Concorrenza ‘sleale’

Tutti in Inghilterra hanno i soldi, tutti spendono tantissimo, sbaragliando la concorrenza del resto d’Europa. Frutto di politiche diverse, che riempiono le casse dei club con i soldi dei diritti televisivi. Tenere il passo della Premier si sta facendo davvero sempre più complicato. Ci riescono le grandi, come Psg, Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona. In Italia, invece, si è molto più indietro.

Basti pensare a come il Newcastle sia riuscito a soffiare Sven Botman al Milan… stava succedendo lo stesso con Charles De Ketelaere: per il belga il Leeds aveva messo più soldi sul tavolo ma alla fine la grande voglia di rossonero dell’ex Club Brugge ha fatto la differenza.

Danilo in Inghilterra

Fare calciomercato è, dunque, sempre più complicato. Anticipare gli avversari non è facile perché tutti hanno scout in giro per il Mondo e se perdi un secondo arriva la squadra inglese con un’offerta impossibile da pareggiare.

Beating off competition from Europe's top clubs. 🙌 Welcome to your new home, Danilo. ❤️ #BemVindoDanilo 🇧🇷 | #NFFC pic.twitter.com/fjoeINcdYI — Nottingham Forest FC (@NFFC) January 16, 2023

Così capita che giocatori, sul taccuino da mesi, si trasferiscono in Inghilterra, magari, in squadre di medio-bassa classifica. E’ quello che è successo nelle scorse ore, con l’acquisto da parte del Nottingham Forrest di Danilo, brasiliano classe 2001, arrivato dal Palmeiras.

Il giocatore è da tempo in orbita rossonera ma il Milan non ha mai mosso passi concreti. Il centrocampista, già nel giro della Nazionale, ha così deciso di volare in Europa, sposando il progetto di un club prestigioso come il Nottingham, che attualmente però milita solo al 13esimo posto in classifica in Inghilterra. Per Danilo, che indosserà la maglia numero 29, contratto fino al 2029.