Davide Calabria ha già deciso il suo futuro: “Lo farò con il Milan”

Siamo alla vigilia di Milan-Inter, finalissima di Supercoppa Italiana in programma mercoledì sera alle ore 20.00. Una gara di assoluto prestigio, e che può rappresentare un crocevia per il prosieguo delle due rivali. Sono match clou, dai quali può passare tanto dei progetti e delle ambizioni di una squadra in una data stagione. Il Diavolo e il Biscione non vogliono perdere l’appuntamento con la vittoria. Alzare il primo trofeo della stagione adesso significherebbe davvero tanto.

Le due rose si trovano a Riad da domenica. La finale, come risaputo, si disputerà nella capitale araba. Ore intense di lavoro hanno scandito le giornate delle due squadre, che vogliono prepararsi al meglio per affrontare l’importante gara. Stefano Pioli, come di consueto, ha presentato la gara in conferenza stampa nella mattinata di oggi. Tanti i temi affrontati dal mister, che è stato in compagnia di Davide Calabria, suo fedele pupillo.

Calabria: “Vogliamo vincere ancora”

Davide Calabria, seduto al fianco di mister Pioli, ha affrontato la conferenza stampa con la grinta e le motivazioni alle stelle. Si è vista tutta la voglia di riscatto negli occhi del capitano rossonero, consapevole che quello attuale non sia stato un buon periodo per la sua squadra. Calabria ha un solo obiettivo per sé stesso e i suoi compagni: continuare a vincere. Le sue parole in merito:

“Penso che sia assurdo essere sazi per un solo scudetto vinto. Per quanto possiamo aver giocato bene e vinto meritatamente. Noi vogliamo vincere ancora avendo visto ciò che si prova. Una grande squadra deve avere fame e voglia di lavorare sempre. E posso affermare che noi ce l’abbiamo. La stagione è ancora lunga, c’è un calo fisico che è normale. L’obiettivo è vincere la partita di domani, ci aspettiamo questo. Il nostro focus è solo questo”.

Parole importanti quelle del terzino rossonero, che continuando ha pronunciato una particolare frase che ha fatto impazzire d’amore i tifosi rossoneri.

Calabria: “Qui per sempre”

Davide Calabria non si è nascosto in conferenza stampa. E’ un giocatore rossonero dalla testa ai piedi, un tifoso, probabilmente, prima di tutto. Cresciuto nei vivai milanisti è uno dei pochi che ce l’hanno fatta ad approdare in Prima Squadra e a rimanerci, diventando per lo più un tassello fondamentale. Qual è il suo sogno? Non è difficile: stare al Milan per tutta la carriera. Lo ha dichiarato stamane in conferenza stampa, riempendo di gioia i tanti tifosi.

Le sue parole:

“Sono al Milan da una vita, e mi auguro di poter finire qui la mia carriera. E’ un obiettivo, ma non ci sto pensando ora”.