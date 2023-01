L’Italia presenta la nuova maglia con Tonali: è la prima firmata Adidas (FOTO)

L’Italia presente le nuove maglie. L’esordio dell’Adidas infiamma i tifosi. Tra i testimonial anche il rossonero Tonali.

La Nazionale Italiana presenta la nuova maglia. Gli azzurri danno inizio ufficialmente al nuovo ciclo con vista europei inaugurando la collaborazione con Adidas. Tra i testimonial anche un amatissimo giocatore rossonero.

Dopo 20 anni di collaborazione la nazionale azzurra non sarà più vestita dalla Puma. Il noto brand era partener degli azzurri dal lontano 2003, e ha vissuto momenti davvero gloriosi con la Nazionale Azzurra, come il Mondiale del 2006 e l’Europeo del 2021, ma anche momenti difficili, con ben due dolorosissime mancate qualificazioni al mondiale. Un ciclo, insomma, fatto di indelebili trionfi e pesanti cadute che la nazionale azzurra sta tentando di riscattare con un nuovo ciclo che passa anche dal cambio di sponsor tecnico ormai annunciato mesi fa. Già da Novembre scorso infatti si sapeva che la Nazionale Italiana non sarebbe più stata vestita da Puma.

Da oggi, sulle maglie della nazionale azzurra si vedranno le tre strisce e il logo dell’Adidas, che vestirà gli azzurri sino al 2026, frutto di una accordo che porterà nelle casse della federazione 15 milioni di euro in più rispetto al precedente accordo.

Nazionale italiana, presentate le nuove maglie: Tonali tra i testimonial

La Adidas ha inaugurato il proprio ciclo presentando le prime maglie targate dal brand tedesco, che sono state ufficializzate dai profili social della Nazionale Azzurra con i calciatori dell’Italia come testimonial d’eccezione.

La Nazionale ha ufficializzato entrambe le maglie di gioco degli uomini del CT Roberto Mancini. La prima, classica, è ovviamente di colore azzurro. La particolarità è il pattern, che richiama le venature del marmo, e le rifiniture bianche e dorate: lo scudetto (con il nuovo design) cerchiato dalle quattro stelle, e le maniche con le consuete tre strisce caratteristiche del brand. Nel retro del collo la scritta ‘Italia’. Il font utilizzato per le scritte, così come per i nomi e i numeri stampati sulla schiena, è un richiamo alle incisioni romane. Si tratta quindi di una maglia che richiama fortemente la storia e la cultura del nostro paese.

Bianca come di consueto anche la seconda maglia, che però si discosta di più dalla consueta immagine della canonica maglia bianca azzurra proprio per le striature blu navy e oro su sfondo bianco che la rendono sicuramente difficile rispetto al passato. Anche in questo caso presenti le tre strisce tipiche dell’Adidas.

Tra i testimonial della seconda maglia azzurra ha fatto capolino anche un amatissimo rossonero. Si tratta di Sandro Tonali, ormai uno dei pilastri della nazionale di Mancini. Tonali ha posato insieme al nerazzurro Barella, al laziale Immobile e allo juventino Bonucci per la presentazione delle nuove maglie. La speranza dei tifosi, ovviamente, è che il ciclo Adidas possa essere vincente, e magari portare in dote gli stessi trofei arrivati con la Puma.