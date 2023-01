Milan, le ultime da Riad: allenamento ancora in gruppo, è recuperato

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport ha fornito le ultime informazioni filtrate dal ritiro del Milan a Riad. Solo notizie positive per Stefano Pioli…

Il Milan ha tutta l’intenzione di riscattare il recente periodaccio. I pareggi consecutivi in campionato contro Roma e Lecce e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino hanno rappresentato una forte batosta per i rossoneri e l’allenatore Stefano Pioli. Risultati inaspettati, e che inevitabilmente hanno portato giù il morale. Il Diavolo ha però la grande possibilità di riscattarsi già domani sera.

La finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter rappresenta la migliore occasione per i rossoneri di dimostrare che non c’è alcuna crisi in atto, e che si è trattato di un fisiologico calo fisico e di attenzione. Le motivazioni sono al massimo per la prestigiosa sfida che si disputerà domani sera a Riad. Milan e Inter combatteranno duramente. Non solo una finale, ma per lo più un derby. Sono altissime le aspettative sullo spettacolo e l’adrenalina che il match potrà riservare.

Le due formazioni sono nella capitale araba ormai da qualche giorno. Allenamenti intensi in vista della finale. Sia Simone Inzaghi che Stefano Pioli hanno portato con sé qualche giocatore infortunato, con la speranza di recuperarlo proprio per il match clou. Se, come dichiarato da Inzaghi, ci sono ancora dubbi sulla presenza di Lukaku, differente è la situazione per l’attacco rossonero. Ancora una buona notizia per Pioli.

Milan, entrambi in gruppo

Come riferito da Luca Bianchin, rinomato giornalista de La Gazzetta dello Sport, arrivano buone notizie dal ritiro del Milan a Riad. Difatti, sia Simon Kjaer che Ante Rebic hanno svolto l’allenamento in gruppo oggi. Per il difensore danese c’erano in realtà pochi dubbi, dato che questo ha recuperato dal recente infortunio ormai da una settimana, e ha anche disputato qualche minuto buono nell’ultima di campionato contro il Lecce.

La vera incognita era sul croato. Rebic è partito da indisponibile per Riad, salvo poi effettuare ogni allenamento in gruppo una volta messo piede in campo arabo. Anche oggi, Ante ha lavorato col resto dei compagni. Ciò significa soltanto una cosa, che è convocabile per la finale di domani sera. Difficile dal primo minuto, con Leao e Giroud pronti a partire da titolari. Diversa è invece la situazione per Kjaer.

Milan, Kjaer favorito su Kalulu

Simon Kjaer è pronto a giocare dal primo minuto. La conferma ce la da proprio Luca Bianchin, dopo che anche Sky Sport aveva pronosticato il danese favorito su Kalulu per la titolarità. Dovrebbe agire dunque Simon dal 1′ minuto al fianco di Fikayo Tomori. Effettivamente, il giovane Pierre non è apparso lucidissimo nelle ultime uscite. Qualche errore di troppo per lui, al quale non siamo di certo abituati.

Simon #Kjaer e Ante #Rebic hanno iniziato l’allenamento di vigilia con i compagni. Kjaer può giocare dal primo minuto, la condizione di Rebic resta da capire nei prossimi minuti. #Milan #Supercoppa — luca bianchin (@lucabianchin7) January 17, 2023

E’ assai probabile che Pioli eviti rischi, e si affidi all’esperienza e alla leadership di Kjaer dal primo minuto. Kalulu potrà nel frattempo riacquisire energie fisiche e mentali importanti, e magari essere impiegato a gara in corso.