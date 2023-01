Brahim Diaz premiato conquista i tifosi: arriva la frecciata all’Inter – VIDEO

Il giocatore manda un messaggio ai rivali nerazzurri dopo essere stato premiato da Paolo Maldini. Ecco il video

Dopo una stagione complicata, è riuscito a rilanciarsi con la maglia del Milan. Quando nessuno ormai se lo aspettava, il giocatore ha conquistato Stefano Pioli, tornando ad essere un titolare del Diavolo.

Stiamo chiaramente parlando di Brahim Diaz, che anche stasera partirà dal primo minuto. Lo spagnolo ha sfruttato al massimo il momento difficile di Charles De Ketelaere per rubargli di fatto il posto. Contro l’Inter ci sarà lui ed è un chiaro segnale di quanta stima possa godere il numero dieci da parte del mister. Diaz è stato anche uno dei pochi che nelle partite peggio affrontate dal Milan – vedi Torino e Lecce – sia riuscito a mostrare qualcosa di buono.

Ieri il club rossonero, con l’ormai classica cerimonia di rito, lo ha premiato per 100 presenze con la maglia rossonera. Inevitabilmente questi sono i suoi giorni. La testa del giocatore è chiaramente alla partita di Supercoppa Italiana, contro l’Inter, che si giocherà stasera, ma il suo futuro resta argomento di dibattito.

Futuro da scrivere

Difficile dire con quale maglia giocherà la prossima stagione Brahim Diaz. Il suo prestito biennale scadrà il 30 giugno e ben presto il Milan, il Real Madrid e l’entourage del fantasista si incontreranno per fare il punto della situazione.

Come più volte raccontato su MilanLive.it, ad oggi in merito al futuro di Diaz ci sono poche certezze: il calciatore continua ad essere osservato dai blancos, che in vista delle tante uscite in avanti, sono pronti a riportarlo alla base. D’altronde il coltello da parte del manico ce lo hanno proprio gli spagnoli, oltre che lo stesso giocatore.

Il Milan si terrebbe ben volentieri Diaz ma solo ad una cifra più bassa dei 22 milioni di euro concordati un paio di estati fa. Lo spagnolo può dunque restare, solo se il Real dovesse decidere di venderlo ad un prezzo molto più basso.

Diaz stuzzica l’Inter

I prossimi mesi faranno chiarezza ma nel frattempo Brahim Diaz dimostra di essere perfettamente calato nel mondo rossonero e sta conquistando sempre più i tifosi del Diavolo. Lo ha fatto anche con le brevi dichiarazioni rilasciate in occasione del riconoscimento per le 100 presenze con la maglia del Milan.

“Grazie mille. Domani dobbiamo vincere perché lo meritiamo, perché abbiamo fatto un lavoro di un anno e non di quattro partite”, sono queste le parole di Diaz, che hanno fatto piacere a diversi tifosi, che sui social hanno fatto notare come le dichiarazioni dello spagnolo possono essere viste come una frecciata all’Inter, che ha vinto la Coppa Italia con poche partite (cinque in realtà).