Supercoppa Italiana 2022, Milan-Inter in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale del derby che si disputa in Arabia Saudita.

L’attesa è finita. Stasera si gioca l’atteso derby Milan-Inter valido per l’assegnazione della Supercoppa Italiana 2022. Il match si disputa presso lo stadio internazionale Re Fahd di Riyad, capitale dell’Arabia Saudita.

Supercoppa Italiana, Milan-Inter: la cronaca del derby

37′ – Conclusione potente dalla distanza di Leao, non inquadra la porta.

36′ – Il Milan fatica a rendersi pericoloso.

33′ – Ammonito Barella per fallo netto su Theo Hernandez.

30′ – Tentativo di Dimarco dalla distanza, Tatarusanu risponde ancora presente.

29′ – Inter vicina al 3-0: Dzeko colpisce di testa e trova Tatarusanu pronto alla parata.

26′ – Cross insidioso di Mkhitaryan per Dimarco, che di poco non ci arriva.

25′ – Inter padrona del campo in questo momento.

23′ – Nerazzurri nuovamente pericolosi, ma sul cross di Bastoni c’è Kjaer a deviare il pallone in corner.

21′ – GOL INTER. Dzeko raddoppia. Dormita colossale della difesa del Milan. Il bosniaco salta facilmente Tonali in area e poi batte Tatarusanu con un destro angolato.

19′ – Bennacer calcia altissimo dalla distanza.

17′ – Onana dice no alla conclusione a giro di Leao dall’interno dell’area, pallone alzato sopra la traversa dall’ex Ajax.

16′ – Messias in area nerazzurra prova un cross basso dalla linea di fondo, però la difesa avversaria si salva.

14′ – Tomori contrasta bene il tiro di Lautaro Martinez in area di rigore.

10′ – GOL INTER. Dimarco con un tiro potente di sinistro dall’interno dell’area batte Tatarusanu. Assist perfetto di Barella, che a sua volta aveva ottenuto un ottimo passaggio da Dzeko.

7′ – Dzeko prova il tiro di sinistro da lontano, pallone altissimo.

5′ – Punizione laterale di Tonali, che mette in mezzo un pallone che viene intercettato dai difensori nerazzurri.

3′ – Punizione dalla distanza di Calhanoglu, ma colpisce la barriera.

1′ – Derby iniziato!

Alle ore 20:00 l’arbitro Maresca fischierà l’inizio del match.

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.

Inter (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Džeko, Martínez. A disp.: Brazão, Cordaz, Handanović; Bellanova, D’Ambrosio, de Vrij, Dumfries, Zanotti; Asllani, Brozović, Carboni, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku. All.: Inzaghi.