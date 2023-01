Milan-Inter, streaming gratis e diretta tv: dove vedere la Supercoppa

Milan e Inter si affrontano nella finale di Supercoppa Italiana. Tutte le indicazioni su dove vedere il match di Riyad in programma oggi, mercoledì 18 gennaio, dalle 20

Countdown agli sgoccioli per la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, in campo, a Riyad, in Arabia Saudita, stasera delle 20, ora italiana.

Le due squadre si ritrovano contro a undici anni di distanza dall’unico precedente nella competizione ovvero la finale di Pechino ’11 vinta dai rossoneri di Allegri per 2-1 sui nerazzurri, all’epoca allenati da Gianpiero Gasperini.

Come allora, le due compagini si presentano alla finale di Supercoppa rispettivamente da Campione d’Italia (il Milan) e vincitrice della Coppa Italia (l’Inter) con i nerazzurri che, peraltro, sono anche detentori del titolo con la vittoria ottenuta, un anno fa, nella finale di San Siro contro la Juventus decisa dal gol del 2-1 in extremis di Alexis Sanchez allo scadere del secondo tempo supplementare.

Se l’Inter è campione in carica della Supercoppa, il Milan ha disputato la sua ultima finale, quattro anni fa, sempre in Arabia Saudita, a Gedda, contro la Juventus. Ad imporsi furono proprio i bianconeri, di misura, con gol di Cristiano Ronaldo. Il Milan partecipava a quella finale da finalista della Coppa Italia, competizione vinta in quella stagione, dalla Juve, come lo Scudetto.

Milan-Inter, dove vedere la finale di Supercoppa

La finale di Supercoppa Italiana sarà trasmessa in chiaro, gratuitamente, in diretta tv su Canale 5. Calcio di inizio dalle ore 20. In telecronaca, Riccardo Trevisani. Al termine del match, ampio post partita nello studio condotto da Monica Bertini con interviste, commenti, highlights e analisi degli episodi arbitrali con la moviola di Graziano Cesari.

Per chi non può seguire la diretta della finale di Supercoppa in Tv, c’è la possibilità di vederla in streaming, sempre gratuitamente e in chiaro, sul sito di sportmediaset o tramite la app Mediaset Infinity, selezionando Canale 5 dal menù dedicato ai canali in diretta.

Su MilanLive sarà disponibile il live testuale della finale con gli aggiornamenti in tempo reale. Al termine le dichiarazioni dei protagonisti, gli approfondimenti e il video con gli highlights del match.

Le probabili formazioni

Nel Milan, Simon Kjaer dovrebbe partire dal primo minuto in difesa al posto di Kalulu, apparso molto incerto e impreciso sabato scorso a Lecce. In mediana torna Tonali in coppia con Bennacer. Ballottaggio Messias-Saelemaekers nel tridente con Diaz e Leao a supporto di Olivier Giroud. Recuperato, per la panchina, Ante Rebic che si aggiunge a Origi come alternativa in attacco.

Nell’Inter, ancora assente Brozovic. Inzaghi spera di recuperare Lukaku almeno per la panchina. Davanti a Onana, difesa a tre con Acerbi, Skriniar e Bastoni. Linea a cinque in mediana con Darmian (preferito a Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mikhytarian e Di Marco. In avanti Dzeko affiancherà Lautaro Martinez.

Per quest’ultimo, come per Hernandez e Giroud, sarà la seconda finale in un mese. Lo scorso 18 dicembre, a Doha, in palio c’era il Mondiale tra Francia e Argentina.