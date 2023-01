Niente Milan e futuro in Premier: c’è ancora il Newcastle

Il Chelsea è chiamato a vendere visto il grande affollamento in avanti. Il Milan rischia di perdere un obiettivo: ecco dove può andare

Mudryk, Sterling, Pulisic, Aubameyang, Fofana, Broja, Joao Felix, Havertz e Ziyech. E’ questo l’attacco profondo del Chelsea, a disposizione di Potter. Difficile trovare un’altra squadra, che disponga di così tanti calciatori offensivi.

Il Chelsea non sta badando a spese e dopo l’acquisto del talento ucraino per 100 milioni di euro, in estate accoglierà anche Christopher Alan Nkunku ma a Londra non hanno alcuna voglia di fermarsi e sono pronti a mettere le mani anche su Madueke.

Parlare di abbondanza in attacco appare davvero riduttivo, senza contare che a fine stagione, gli inglesi saranno chiamati a riprendersi Romelu Lukaku. Ben presto, dunque, in casa Chelsea la parola d’ordine sarà sfoltire. Ieri vi abbiamo parlato dei possibili giocatori che potrebbero finire in orbita Milan: le occasioni d’altronde non mancano.

A partire ovviamente da quell’Hakim Ziyech, diventato ormai un tormentone per il calciomercato rossonero. Il marocchino viene accostato al Milan da diverse sessioni. Mai come l’ultima estate, il giocatore è stato vicino all’approdo in Italia.

Idea ancora viva?

L’esterno, sognato dai tifosi del Diavolo, era un’idea concreta sul tavolo di Paolo Maldini e Frederic Massara, prima di decidere di andare all-in su Charles De Ketelaere. Il Milan non era economicamente pronto per affrontare entrambe le spese. Col belga, di fatto, sono state chiuse le porte del sogno Ziyech.

Il suo nome, però, è continuato ad essere accostato al club rossonero: è evidente che la sua avventura al Chelsea sia ormai finita e i nuovi colpi non faranno altro che levargli spazio. Ha bisogno di una nuova esperienza. Il Milan può continuare ad essere un’idea ma solo se dovesse decidere di rinunciare a qualcosa del suo stipendio, solo se il Chelsea facesse il giusto prezzo.

Nuova pista

Oggi, però, è più facile immaginare il futuro di Ziyech ancora in Premier League, dove non mancano le occasioni e le squadre capaci di soddisfare le sue richieste economiche. Ecco dunque che la pista Newcastle, suggerita da ‘The Guardian’, può prendere piede.

Il giocatore sarebbe finito nel mirino dei Magpies, che cercano rinforzi per la Champions League. Ci sarà da capire, però, cosa ne pensa il Chelsea, che potrebbe non avere alcuna voglia di rafforzare una diretta concorrenza per un posto nell’Europa che conta.