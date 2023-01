Pazza idea del Psg: scambio clamoroso col Milan

Si torna a parlare dell’asse Milano-Parigi per quanto riguarda il calciomercato. Il PSG starebbe pensando di proporre uno scambio al Milan.

C’è una linea, neanche troppo sottile, che unisce due piazze del grande calcio internazionale ormai da anni. Ovvero da una parte Milano, dall’altra Parigi.

Sono frequenti infatti i dialoghi e le trattative di calciomercato avviate da quando il PSG è divenuto uno dei club più ricchi e competitivi al mondo, grazie agli investimenti cominciati una decina di anni fa da parte della proprietà qatariota.

Basti ricordare a come il PSG riuscì a scippare al Milan due leader come Ibrahimovic e Thiago Silva nell’estate 2012. Oppure pensare alla figura di Leonardo, ex fantasista brasiliano ed oggi dirigente, che ha fatto più volta la spola tra Milano e Parigi.

Il PSG vuole il talento rossonero: sul piatto l’ex Inter

Anche senza Leonardo, il PSG sarebbe intenzionato ad imbastire con il Milan una trattativa molto intrigante. Già contattato Paolo Maldini, per provare a imbastire uno scambio.

Il PSG infatti è fortemente interessato a due calciatori del Milan. In primis Rafael Leao, che per il momento però appare soltanto una seconda/terza scelta nei piani dei parigini. Ma soprattutto è attratto dal francese Pierre Kalulu, centrale che il Milan ha scovato e fatto esplodere dopo l’addio al Lione.

Kalulu è la prima alternativa a Milan Skriniar, considerato da tempo l’obiettivo numero uno per la difesa del PSG della prossima stagione. Ma occhio ad un possibile assalto al classe 2000 rossonero, titolarissimo nei piani di Stefano Pioli.

Secondo i colleghi di InterLive, il PSG starebbe preparando una pazza proposta di scambio. Arrivare a Kalulu proponendo in cambio al Milan il cartellino di Mauro Icardi, centravanti sotto contratto con i parigini ma attualmente in prestito al Galatasaray. L’ex capitano dell’Inter potrebbe essere la carta vincente dei parigini.

Icardi proposto al Milan: una carriera ormai in calo

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e la proposta del PSG di prendere Icardi in questo contesto potrebbe affascinare il club rossonero.

Ma vanno considerati diversi fattori. In primis Icardi non è più un ragazzino, visto che tra un mese compirà 30 anni. Senza parlare del costo dello stipendio dell’argentino, che percepisce dal PSG circa 8 milioni di euro a stagione.

Inoltre come è noto, Mauro Icardi viene da alcune annate decisamente sotto tono. A Parigi è stato spesso considerato una riserva, alternativa non troppo sfruttata del tridente Messi-Neymar-Mbappé. In prestito al Galatasaray vanta un rendimento alterno: 5 gol finora in campionato, ma anche tanti stop muscolari. Il rischio è che ritrovare l’Icardi dei bei tempi non sarà così facile.