Via subito a gennaio: addio Italia e niente Milan

Il giocatore potrebbe volare in Inghilterra già nei prossimi giorni. 30-40 milioni di euro per ottenere il via libera da parte del club italiano. Il Milan alla finestra

Il suo nome continua a riempire giornalmente le pagine dei quotidiani sportivi, che si occupano di calciomercato. E’ un profilo che ormai da tempo viene accostato al Milan ma il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia.

Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, che appare, ormai, ai ferri corti con la Roma. Il talento azzurro è sempre più destinato a lascia la Capitale. I fischi, nel corso dell’ultima partita in cui era in campo, da parte di alcuni tifosi, testimoniano come non si respiri più una buona aria. Mourinho è intervenuto in difesa del proprio giocatore ma da Roma giungono voci di un rapporto ormai non proprio idilliaco tra le parti.

Sembra proprio essere arrivato il momento della separazione. A consigliarlo è anche il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il tempo per un rinnovo ci sarebbe anche, ma la trattativa al momento è bloccata. Nessun incontro a breve e la scadenza si avvicina inesorabilmente.

Nel frattempo, come detto, il suo nome continua ad essere accostato al Milan, ma anche alla Juventus. Il giocatore piace tanto a Paolo Maldini e Frederic Massara: a Zaniolo serve fiducia per potersi rilanciare. Le sue qualità non sono in discussione. I rossoneri in estate hanno provato a sondare il terreno ma le richieste dei giallorossi, superiori ai 50 milioni di euro, hanno spinto il Milan a ritirarsi dalla corsa al giocatore.

Prezzo più basso

E’ evidente che la Roma debba abbassare le proprie pretese per non rischiare di perdere Nicolò Zaniolo a zero. Oggi la priorità del calciatore, capace di giocare in più ruoli della trequarti, ma anche come centravanti, sarebbe quella di rimanere in Serie A ma all’estero non mancano le richieste.

E’ possibile, dunque, che alla fine, Zaniolo decida di volare in Inghilterra, fuggendo lontano dalle pressioni del calcio italiano.

Premier nel destino

Come riportato da La Repubblica, all’Arsenal di Arteta, che ha perso Mudryk, finito al Chelsea, piace parecchio il giocatore azzurro. La valutazione fatta per il classe 1999 sarebbe adesso tra i 30 e i 40 milioni di euro.

Tra le parti ci sarebbero già stati dei contatti ma al momento non sarebbero arrivate vere e proprie offerte in quel di Trigoria. La Roma sarebbe pronta a cederlo ma solo al giusto prezzo: niente prestiti, è questo l’avvertimento che i giallorossi avrebbero fatto agli intermediari di mercato che vorrebbero portarlo in Premier League. Solo, dunque, proposte di acquisto a titolo definitivo. Il nome di Zaniolo, ricordiamo, è anche sul taccuino del Tottenham di Conte.