Calciomercato Milan, sfuma un altro brasiliano: affare da 20 milioni

Dopo Danilo, un altro talento brasiliano seguito dal Milan sta per andare altrove: il futuro può essere in Premier o in Ligue 1.

Gli osservatori rossoneri stanno monitorando tanti giovani molto interessanti e vedremo su chi punterà il club nella prossima finestra estiva del calciomercato. Nell’immediato non dovrebbe arrivare nessuno, Paolo Maldini ha già fatto sapere che non ci saranno investimenti.

Non avendo disponibilità per spendere, qualche obiettivo rischia di sfumare. Un talento che il Milan ha seguito più volte c’è Danilo, che si è affermato su buoni livelli nel Palmeiras e che in questi giorni si è trasferito al Nottingham Forest. Operazione da 20 milioni di euro.

Il brasiliano per caratteristiche avrebbe fatto comodo al centrocampo di Stefano Pioli. Se lo godranno in Premier League, dove spera di imporsi dopo un normale periodo di adattamento. In Inghilterra hanno pazienza con i giovani e lui può crescere senza eccessive pressioni.

Calciomercato Milan, un altro brasiliano non arriverà in rossonero

Un altro centrocampista brasiliano che piace al Milan e che è stato cercato soprattutto nella scorsa sessione estiva del calciomercato è Joao Gomes. Paolo Maldini e Frederic Massara avevano pensato a lui prima di prendere Aster Vranckx in prestito dal Wolfsburg.

🚨Info: João Gomes 🇧🇷💫 ▫️Accord Flamengo – Lyon pour João Gomes 🇧🇷. ▫️John Textor a mené les négociations avec le président de Flamengo. ▫️Des dirigeants de l’OL se sont rendus au 🇧🇷 pour tenter de convaincre le joueur qui rêve de PL. Avec @sebnonda https://t.co/AD8ghYWJxa — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 18, 2023

Il 21enne era rimasto poi al Flamengo e sembra che sia destinato ad approdare in Europa in queste settimane di mercato invernale. Il club che per primo si è fatto avanti con decisione è il Wolverhampton, ma nelle ultime ore c’è stato il forte inserimento del Lione.

Footmercato spiega che i Wolves hanno offerto 17 milioni di euro (bonus inclusi), mentre il club francese ne ha messi sul tavolo 20 (bonus compresi). Nonostante la proposta più redditizia del Lione, c’è un fattore importante da considerare: Joao Gomes ha già l’accordo con il Wolverhampton e vuole andare in Premier League.

Joao Gomes tra Premier League e Ligue 1

L’irruzione dell’OL ha sicuramente complicato un po’ i piani della società inglese, raggiungendo un accordo verbale con il Flamengo. Chiaramente i rubronegri vogliono incassare il più possibile dalla cessione del loro gioiello e preferiscono l’offerta francese.

Il Lione deve cercare di convincere Joao Gomes, che ha dato la sua parola ai Wolves. Stando a quanto riferito da Footmercato, ci sono dirigenti francesi in Brasile proprio per persuadere il giocatore a trasferirsi in Ligue 1.