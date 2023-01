Lazio, mossa a sorpresa di Sarri: è successo oggi in Coppa Italia

Maurizio Sarri ha preso una decisione un po’ a sorpresa per l’impegno di Coppa Italia della Lazio contro il Bologna.

Il Milan deve reagire alla batosta contro l’Inter in Supercoppa Italia e al momento difficile generale. In questi giorni importante lavorare bene a Milanello. La prossima partita è quella in programma martedì prossimo contro la Lazio.

La squadra di Maurizio Sarri è certamente un’avversaria temibile, a maggior ragione considerando che i rossoneri l’affronteranno allo stadio Olimpico. La trasferta a Roma andrà approcciata in una maniera molto diversa rispetto a quelle recenti di Lecce e Riyad.

Soprattutto nei primi tempi abbiamo visto un Diavolo senz’anima, senza testa, senza energie, senza gioco. Non era una squadra, lontana da quella che abbiamo ammirato nella scorsa Serie A e che ha vinto lo Scudetto. A livello mentale è d’obbligo fare più di uno step, altrimenti il periodo negativo proseguirà.

Lazio contro il Bologna in Coppa Italia: la scelta di Sarri

Prima di pensare al Milan, la Lazio oggi aveva in programma la partita contro il Bologna valida per gli Ottavi di Coppa Italia. Si tratta di una competizione alla squadra il club biancoceleste tiene molto, anche perché vincerla significa accesso diretto all’Europa League e la possibilità di vincere la Supercoppa Italiana. Un trofeo è sempre importante, per tanti motivi.

Maurizio Sarri ha deciso di mandare in campo una formazione con quasi tutti i titolari. Non ha fatto un turnover importante per risparmiare qualche giocatore in vista del big match contro il Milan. Un segnale chiaro di quanta voglia ci sia in casa laziale di provare ad andare avanti nel torneo. Praticamente le uniche novità rispetto allo schieramento base sono Luis Maximiano al posto di Ivan Provedel in porta e Patric al posto di Nicolò Casale in difesa.

Queste le scelte dell’allenatore per la gara di Coppa Italia contro il Bologna: Luis Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Sergej Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Immobile infortunato: salta Lazio-Milan

Il grande assente allo stadio Olimpico è Ciro Immobile, che si è infortunato contro il Sassuolo e che dovrebbe saltare anche la partita contro il Milan. Gli esami svolti hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra.

Il bomber biancoceleste ha già iniziato le cure specifiche e le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni con nuovi esami. Dovrebbe essere assente pure nella sfida contro la Fiorentina di domenica 29 gennaio.