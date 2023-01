Manchester City su un altro fuoriclasse della Serie A: addio a Leao?

La squadra di Pep Guardiola può accantonare il portoghese per tuffarsi su un altro profilo del nostro campionato

A smuovere il mercato dei grandi giocatori in Europa ci pensano sempre le inglesi. I club di Premier League non hanno problemi a investire grosse cifre per assicurarsi i migliori, e in questo modo innescano un giro di denaro per l’assalto ai top player.

Non si è fatto problemi il Chelsea a spendere una cifra monstre per il nuovo talento ucraino Mykhaylo Mudryk, oltre ad aver preso in prestito Joao Felix dall’Atletico Madrid. I Blues si sono quindi rinforzati in attacco con due seconde punte e a questo punto il loro interesse per Rafa Leao dovrebbe esser scemato definitivamente. Una delle pretendenti per il rossonero si è quindi fatta da parte.

Ricordiamo che Leao e il Milan stanno ancora trattando il rinnovo del contratto. Le notizie di oggi parlano di alcune difficoltà per arrivare all’accordo. I nodi sono stati individuati nella cifra delle commissioni da dare agli agenti e nella nuova clausola rescissoria, che al momento è di 150 milioni. C’è da far presto perché arrivare a fine stagione con Leao in scadenza fra un anno può essere molto rischioso. I top club interessanti infatti non mancano.

Dall’Inghilterra: Manchester City su Kvaratkhelia

Un altro di questi top club però, proprio come il Chelsea, potrebbe aver deciso di virare su altri profili. Stiamo parlando del Manchester City, che avrebbe messo gli occhi su un altro fuoriclasse proveniente dalla Serie A.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, infatti, il club allenato da Pep Guardiola sta monitorando con attenzione l’ala del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha avuto un impatto pazzesco sul campionato italiano, con 7 gol e 7 assist in 15 partite fino a questo momento, e adesso ha attirato l’interesse dei Citizens, pronti a fare follie per il 2001 dei partenopei.

L’esterno sta trascinando la squadra di Spalletti allo scudetto ha colpito davvero tutti per le sue enormi qualità. Gli opinionisti hanno paragonato lui e Leao cercando di stabilire chi fosse il calciatore più impattante del nostro campionato. In questo momento i numeri sono dalla parte del calciatore del Napoli, ma parliamo di due star che faranno parlare molto di sé nel prossimo futuro.

City che quindi potrebbe cambiare obiettivo per il momento. Qualche tempo fa si era parlato con insistenza dell’interesse degli inglesi per l’ex Lille, con una voce che tirava in ballo anche un ipotetico scambio con Jack Grealish. Al momento i tifosi rossoneri possono quindi stare tranquilli perché Leao si avvicina al rinnovo e le pretendenti virano su altri profili. Nel week end è atteso l’agente Ted Dimvula per un incontro con la società rossonera.