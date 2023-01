Milan sconfitto, lo sfottò di Mentana sui social: “Trois poires” di Cezanne – FOTO

Il noto giornalista italiano ha festeggiato la vittoria della sua Inter in maniera parecchio particolare. Un sfottò ironico ma chiaro verso il Milan!

La sconfitta contro l’Inter in Supercoppa rimarrà certamente nella memoria per tanto tempo, a provocare sofferenza e delusione. D’altronde, il Milan poteva perderla in mille modi quella partita, ma la maniera in cui l’ha fatto ha rappresentato una grande figuraccia. Umiliati, praticamente, i rossoneri di Stefano Pioli! Una squadra inesistente al cospetto di una rivale affamata di vendetta. L’unico errore che si doveva evitare era quello di mostrare meno grinta e coraggio. Lo si è fatto, e adesso si piangono le cattive conseguenze!

Non era soltanto una finale, lo sappiamo bene tutti! Era un derby prima di ogni cosa, e come si può arrivare ad un derby in queste condizioni? La rabbia è tantissima, e supera la delusione e l’amarezza. I tifosi milanisti sono davvero adirati per l’atteggiamento lezioso e blando mostrato dal Diavolo sul campo. Dovrà passare, deve passare questo periodo di crisi in casa rossonera. Altrimenti si rischia il peggio, di mettere a repentaglio tutti gli obiettivi di un’intera stagione.

I giornali italiani ed esteri hanno avuto pochi dubbi su come titolare le loro pagine oggi. “Milan smarrito”, “Milan umiliato”, “Pioli ha perso il suo Milan”, e via via dicendo. Hanno invece festeggiato con la pancia piena gli interisti, consapevoli che la loro squadra ha meritato in maniera indiscussa, mettendo al muro l’eterna rivale.

C’è stato un interista, molto noto, che ha voluto festeggiare in maniera parecchio particolare. Ironia sana la sua, senza dubbio!

Mentana, tutta la gioia in un quadro

Enrico Mentana, lo sa bene tutt’Italia, è uno sfegatato tifoso interista. Non è un caso che spesso venga ospitato nei vari salotti televisivi italiani di stampo calcistico. Fa l’opinionista a volte, ma chiaramente patteggiando sempre per la sua Inter. Come poteva festeggiare un giornalista del suo calibro la vittoria della squadra nel cuore in un derby in finale? Nella maniera meno scontata possibile, è chiaro.

Dopo il successo nerazzurro, Mentana è corso sui social a pubblicare la foto di un quadro di Paul Cezanne. Strano, starete pensando! Eh no, perchè l’opera postata dal giornalista rappresenta al meglio la vittoria dell’Inter. Quanti gol ha subito il Milan ieri sera dai nerazzurri? Tre (Di Marco, Dzeko, Lautaro)! Ecco dunque che Enrico Mentana ha postato su Instagram il quadro ‘Le Tre Pere’ di Cezanne. Sottile, ma non troppo!

I commenti sotto al post del giornalista sono esilaranti, quasi tutti ad apprezzare la raffinatezza dei suoi festeggiamenti. Ci sta, ogni tanto, un pò di sano sarcasmo nell’essere tifosi! Sicuramente tanti supporters rossoneri non hanno apprezzato il gesto sottile di Mentana. Come biasimarli? Ma la rabbia, così come il godimento, potranno passare in fretta!