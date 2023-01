Rafael Leao, incontro in programma: le ultime

Tuttosport fa il punto sul rinnovo di Rafael Leao col Milan. Il quotidiano sportivo fa una sottolineatura importante in vista dell’incontro con l’agente…

Il Milan deve archiviare il più in fretta possibile l’amara delusione per la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter. Non è facile in questo momento risollevare il morale, ma è un obbligo riuscirci. Non ci si può ancora far trascinare giù dai sentimenti negativi. Il Diavolo ha sempre dimostrato di sapersi rialzare. E’ questo il momento per riemergere con rabbia e coraggio. Alcuni obiettivi stagionali sono ancora raggiungibili, e bisogna fare il possibile per centrarli.

Dai giocatori, all’allenatore, alla dirigenza, tutti insieme bisogna prendere in mano la situazione e dare una forte scossa. In tal senso, Maldini e Massara dovranno continuare il loro lavoro, concentrato attualmente tutto sui rinnovi. Se è vero che a gennaio non sarà fatto mercato, è altrettanto veritiero che dalla conferma dei migliori passerà l’ottimo lavoro della società. E quindi avanti tutta per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, che coincidono ad oggi con i rinnovi restanti di Rafael Leao e Olivier Giroud.

Quello sui cui si sta lavorando con più forza è del portoghese. Conosciamo tutti le difficoltà che girano attorno alla trattativa per il prolungamento di Rafa. Ma le ultime notizie fanno ben sperare.

Leao, c’è ottimismo!

Tuttosport fa oggi il punto sul rinnovo di Rafael Leao col Milan. La dirigenza rossonera incontrerà nella giornata di domani l’agente del giocatore. Ted Dimvula si recherà nella sede rossonera per trattare il prolungamento di contratto del suo assistito. Ad oggi, conferma il quotidiano torinese, c’è ottimismo sul raggiungimento dell’accordo. Leao sembra sempre più propenso a sancire il suo legame in rossonero, quasi convinto della scelta di accettare l’ultima offerta del Milan.

Il Diavolo ha presentato un’ultima proposta di 7,5 milioni di euro complessivi. Una cifra più che giusta! Attualmente, Leao guadagna circa 1,5 milioni di euro. Il rinnovo significherebbe aumentare di moltissimo il suo guadagno stagionale. I nodi cruciali che andranno discussi nella giornata di domani faranno sicuramente capo al contenzioso legale del giocatore con lo Sporting Lisbona e alla clausola rescissoria. Tuttosport è sicuro di una cosa!

Rinnovo Leao, servirà pazienza…

Il quotidiano ha spiegato nella sua edizione odierna che l’incontro di domani tra Ted Dimvula e la dirigenza rossonera non sarà quasi certamente risolutivo. Insomma, nessuna fumata bianca nell’immediato. Sarà un summit per chiarire le nuove posizioni. Il Milan è dunque rilassato in tal senso, consapevole che serviranno altri incontri per raggiungere l’accordo definitivo. Ma la pazienza e la cautela non sempre portano a buoni risultati.

Intanto Leao non è stato artefice di una buona prestazione a Riad contro l’Inter. Ha provato a fare qualcosina, ma troppo poco per il giocatore decisivo da maxi ingaggio che dovrebbe essere. Le pretese devono dimostrarsi anche e soprattutto sul campo da gioco. Sappiamo di cosa è capace, ma deve tornare a dimostrare che gli sforzi che il Milan è pronto a fare pur di trattenerlo devono valerne la pena.