Calciomercato Milan, la pista torna caldissima: “E’ ufficialmente sul mercato”

Novità molto importante per il Milan e non solo: pare che il calciatore, molto cercato di recente anche dai rossoneri, sia stato messo a tutti gli effetti in vendita.

L’intenzione del Milan, per quanto riguarda i colpi di mercato, è quella di non investire cifre assurde o fare colpi della disperazione a gennaio, per tenersi le risorse giuste in vista dell’estate prossima.

Una strategia molto simile a quella dello scorso anno, quando Paolo Maldini decise di non rispondere al colpaccio Vlahovic dei rivali della Juventus, accontentandosi (a ragione) della rosa già a disposizione.

Ma non è da escludere che, in caso di grande occasione last-minute di mercato, il Milan non possa sorprendere tutti e mettere a segno un bel colpo. Soprattutto visto l’andamento della squadra attuale non così brillante.

Di Marzio è sicuro: Zaniolo è sul mercato

E chissà che il Milan non possa risvegliarsi sul mercato invernale grazie all’ultima notizia lanciata ieri sera da Gianluca Di Marzio, esperto cronista di Sky Sport che ha ufficializzato un’indiscrezione da far drizzare le antenne.

Nicolò Zaniolo è a tutti gli effetti in vendita. Il talento della Roma, cercato da molti club italiani ed esteri, potrebbe partire già nella sessione invernale in corso. L’attaccante classe ’99 sarebbe in rotta con l’ambiente, sia per un rinnovo molto difficoltoso sia per i mugugni della gente nei suoi confronti.

La Roma stessa avrebbe deciso di prendere in considerazione da subito le offerte per l’italiano. Zaniolo, valutato la scorsa estate sui 60-70 milioni, oggi ne varrebbe almeno 40. Un calo importante, vista pure la scadenza contrattuale a giugno 2024, un po’ come per Rafa Leao.

Notizia intrigante per il Milan, che in estate aveva sondato il terreno con i rivali romanisti per Zaniolo, considerato da Maldini un colpo ideale per dare imprevedibilità e qualità all’attacco. Ma le richieste di Mourinho hanno fatto allontanare i rossoneri.

Zaniolo via da Roma anche in prestito con obbligo

Come detto le condizioni della Roma per cedere Zaniolo immediatamente sono quelle di un’offerta da 40 milioni di euro. Ma non è da escludere che possano essere accettate anche soluzioni di prestito con obbligo di riscatto non condizionato, dunque con il pagamento del cartellino posticipato all’estate.

Oltre al Milan, interessati a Zaniolo vi sono diversi club stranieri. Su tutti il Tottenham di Antonio Conte, che sarebbe per ora pronto a offrire più di 25 milioni più bonus. Ma anche altre squadre di Premier League come il West Ham ed il Newcastle, mentre in Italia solo i rossoneri appaiono ancora intrigati dall’idea di puntare sul cavallo pazzo giallorosso.