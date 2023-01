Caso plusvalenze, il Milan non è coinvolto: smentita in diretta a Sky (VIDEO)

In diretta a Sky il Milan smentisce coinvolgimento nel secondo filone di plusvalenze, ipotizzato dal giornalista Bonan. Ecco cosa è successo

Il caso plusvalenze ha trovato oggi un punto di svolta. La Juventus è stata ufficialmente penalizzata di 15 punti in classifica. Sarà fatto ovviamente ricorso e più avanti si capiranno gli sviluppi. Intanto il prossimo 22 febbraio ci sarà un altro processo per il secondo filone di plusvalenze.

Nel corso di Calciomercato – L’Originale il conduttore Alessandro Bonan ha citato indiscrezioni di stampa in merito ad un coinvolgimento del Milan (in particolar modo per l’affare Higuaìn, Caldara e Bonucci). La società rossonera è intervenuta subito dopo con una secca smentita, letta in diretta proprio dallo stesso giornalista: “Precisazione che arriva dal Milan: i rossoneri non rientrano nel nuovo filone di plusvalenze“.