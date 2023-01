Milan, pericolo in agguato: stanno pensando a un suo ritorno

Dalla Francia arriva l’indiscrezione secondo cui il club starebbe pensando di riaccoglierlo: è in scadenza con il Milan

In casa Milan sono davvero tante le questioni da affrontare in queste settimane difficili. C’è da pensare al campo perché i risultati in questo inizio di 2023 non stanno arrivando, ma allo stesso tempo serve un occhio anche al futuro.

La società rossonera è impegnata ora sui rinnovi di contratto, per i quali è stata data priorità anche rispetta al mercato. Dopo aver chiuso l’accordo con Bennacer, adesso sono giorni importanti per provare ad ottenere le firme per il prolungamento di altri due giocatori chiave come Leao e Giroud. Sotto questo punto di vista si sta lavorando ormai da un po’ di tempo e c’è ottimismo.

Ma non finisce qui. Un altro tema caldo riguarda al momento il capo scout. L’attività di scouting è un elemento fondamentale per la società rossonera perché indirizza nel migliore dei modi il mercato. Maldini e Massara fanno molto affidamento sui loro collaboratori in questo settore e in particolare sul capo scout, Goffrey Moncada.

Il suo lavoro è stato davvero prezioso fin questi ultimi anni per la crescita sul piano tecnico del Milan. Basti pensare alla grande intuizione di Kalulu, prelevato per poche centinaia di migliaia di euro dal Lione.

Il Monaco riflette sul ritorno di Moncada come capo scout

Il contratto di Moncada scade il prossimo luglio e ovviamente il Milan si è già mosso per il rinnovo. C’è sempre stata sintonia fra le parti, sia in precedenza con Elliott, che adesso con RedBird.

Tuttavia c’è un periodo in agguato e l’indiscrezione arriva dalla Francia. L’edizione odierna de L’Equipe, infatti, riporta che il Monaco pensando a un suo ritorno per ricoprire il ruolo di capo scout, perché a breve perderà il proprio. Il club del Principato infatti si sta preparando a salutare Laurence Stewart, che attualmente dirige l’area scouting, visto che andrà a lavorare al Chelsea.

Quella del ritorno di Moncada è più di un’ipotesi e crea un ostacolo nella trattativa per il rinnovo con il Milan. Tuttavia al momento filtra tranquillità. Questo perché i media spiegano che al momento le intenzioni del 35enne sono quelle di valutare esclusivamente la proposta della società rossonera. C’è quindi l’intenzione di proseguire in un percorso molto positivo portato avanti in questi anni.