Milan, sfuma l’obiettivo: in Premier League per 25 milioni

Il difensore era seguito con attenzione da Paolo Maldini in chiave futura, ma alla fine si trasferirà in Inghilterra

Il mercato di gennaio è ufficialmente entrato nel vivo e i primi trasferimenti importanti sono già stati portati a termine. Come al solito, i club inglesi si dimostrano grandi protagonisti con colpi pesanti in entrata.

L’ultimo affare si è concluso da poco e poterà un altro giovane talento dalla Serie A alla Premier League. L’operazione è stata portata a termine nelle ultime ore e le cifre sono significative, ben 25 milioni di euro. A beneficiare di questa somma sarà lo Spezia, che ha ceduto a titolo definitivo il suo difensore Jakub Kiwior.

Il 22enne polacco si era messo in mostra già lo scorso anno con la maglia dei bianconeri in questa prima parte della nuova stagione c’è stata la consacrazione da parte del ragazzo, culminata con la partecipazione al Mondiale in Qatar qualche mese fa. Sul giocatore c’erano tante squadre da diverso tempo, fra cui anche il Milan, che da tempo teneva sotto osservazione il giocatore.

In estate si era parlato anche di un colloquio con la società spezzina per un ipotetico affare futuro. Ma solo un pour parler e nessun affondo concreto da parte del Diavolo, che quindi ora deve dire addio al calciatore.

Kiwior all’Arsenal: a breve firma e visite mediche

Infatti Kiwior si accaserà all’Arsenal. I Gunners hanno chiuso la trattativa con lo Spezia sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Un’operazione davvero molto importante per i londinesi, che si assicurano il centrale di prospettiva.

La notizia è riportata da Sky e confermata anche dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter. Di Marzio spiega che il classe 2002 volerà a Londra fra domani e dopodomani per effettuare le visite mediche. Un ottimo colpo per la squadra allenata da Mikel Arteta, che sta disputando una stagione straordinaria e vuole conquistare il titolo dopo quasi vent’anni dall’ultima volta.

.@acspezia, Jakub #Kiwior all’@Arsenal per 25 milioni di euro più bonus. Il difensore polacco partirà fra domani e dopodomani verso Londra per le visite mediche ✅ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 20, 2023

Sul difensore non c’era solo il Milan in Italia. Kiwior era seguito con grande attenzione anche dalla Roma di José Mourinho, intenzionata a rinforzare il proprio reparto arretrato in vista della stagione successiva. Occasione persa quindi per il Milan e le altre italiane, di assicurarsi uno dei migliori prospetti del nostro campionato, ma contro i milioni delle società di Premier c’è davvero ben poco da fare.