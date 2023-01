Napoli, è ufficiale: fuori un top con la Salernitana

Il fantasista non ce l’ha fatta a recuperare e sarà out all’Arechi: la notizia è stata comunicata da Spalletti in conferenza

Si vociferava dell’ipotesi da qualche giorno e ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale. Khvicha Kvaratskhelia non giocherà la partita fra Salernitana e Napoli, in programma nella giornata di domani, alle 18.00.

A darne la conferma è stato direttamente l’allenatore della squadra azzurra, Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa. Il fantasista georgiano si era fermato a inizio settimana a causa di un attacco influenzale, che lo aveva costretto a saltare la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, poi persa dal Napoli.

Ieri il classe 2001 aveva saltato l’allenamento a scopo precauzionale, con la speranza di riuscire a recuperare per questo match dell’Arechi contro la Salernitana, che nel frattempo ha riabbracciato Davide Nicola. Nulla da fare però perché il ventunenne non ce l’ha fatta e sarà outa per l’importante match di campionato.

Kvaratskhelia out contro i granata: le alternative per Spalletti

Un’assenza che sicuramente pesa molto per il Napoli, dal momento che Kvaratskhelia è stato determinante fino a questo momento con 7 gol e 7 assist per la sua squadra. Senza di lui mancherà certamente qualcosa domani ai partenopei.

Non mancano comunque le soluzioni offensive per Spalletti. Il tecnico di Certaldo potrebbe dare fiducia ad Elmas, dato che il macedone è in un ottimo stato di forma, e completare il tridente con Osimhen e Lozano. Ci sono però altre due ipotesi: Politano e Raspadori. Il primo andrebbe sulla destra con lo spostamento di Lozano sulla fascia opposta, mentre il secondo prenderebbe esattamente il posto di Kvarastkhelia.

Il Napoli è a +9 al momento sul Milan ma domani la trasferta nel derby non è per niente facile. Il Diavolo spera che Osimhen e compagni facciano un passo falso per provare ad approfittarne e accorciare il gap in classifica. La squadra di Stefano Pioli non ha comunque un impegno soft perché martedì sera è attesa all’Olimpico dalla Lazio di Maurizio Sarri.