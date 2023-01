Vorresti Zaniolo al Milan? La risposta dei lettori di MilanLive.it

Zaniolo può lasciare la Roma: abbiamo chiesto ai lettori di MilanLive.it se gli piacerebbe averlo al Milan.

Il futuro di Nicolò Zaniolo è un importante tema di discussione in quest’ultimo periodo. Infatti, sembra che tra lui e la Roma sia arrivata una rottura netta.

Il giocatore ha chiesto a José Mourinho di non essere convocato per la partita di campionato in programma domenica contro lo Spezia. Una decisione spiazzante e che arriva dopo che aveva già saltato il match contro la Fiorentina per una sindrome influenzale.

Adesso è fisicamente a posto, però non ha voluto mettersi a disposizione dell’allenatore. In questo momento non è in corso una trattativa avanzata per la cessione, pertanto la scelta dell’ex Inter è sorprendente e lo sta esponendo a non poche critiche. Ormai è destinato a lasciare la capitale, difficile pensare che possa rimanere dopo la decisione presa nelle scorse ore.

Calciomercato Milan, Zaniolo in maglia rossonera? Rispondono i tifosi

La Roma per Zaniolo ha fissato un prezzo da 40 milioni di euro, però ne potrebbero bastare meno per comprare il cartellino. Le squadre della Premier League sono le più accreditate ad assicurarselo. Ci sono stati anche rumors sul Milan, però più per il mercato estivo. Adesso, infatti, la società rossonera non pensa di fare investimenti.

Sul canale Telegram di MilanLive.it abbiamo chiesto ai nostri lettori se siano favorevoli a un eventuale arrivo di Zaniolo al Milan oppure no. Vediamo alcune delle risposte arrivate.

Milano è rossonera: “Ma che… Dove sono i soldi?“.

Lorenzo Lunardi: “Mai nella vita“.

Vincenzo Pellegrino: “Neanche regalato“.

Francesco: “No, meglio Messias. Almeno non ci lascia in dieci“.

Rick: “Piuttosto prendo Berardi guarda“.

Christian Lecis: “Un po’ fragile, ma assolutamente sì“.

Roberto: “Meglio Ziyech, Zaniolo sembra molto falloso“.

Peski: “Tanto potenziale, poca testa. Due crociati, vari acciacchi. Visto come si fanno male facilmente da noi i giocatori, eviterei“.

Enrico Cantona: “È un giovane italiano… Sì… Con la speranza di amare questa maglia“.

Le opinioni sono più negative che positive sull’ipotesi Zaniolo. Certamente ora il Milan non ha la disponibilità economica per spendere almeno 30 milioni su un giocatore e quindi è difficile immaginare una trattativa. La sensazione è che l’ex Inter si trasferirà all’estero. Come detto in precedenza, la Premier League può essere la destinazione più probabile. Lì i soldi non mancano e possono fare offerte ricche.