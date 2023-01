Calcio argentino in streaming gratis: tutto vero, non devi pagare nulla (ed è legale!) | Ecco dove e come vederlo

Adesso potrai vedere tutto il calcio argentino in modo completamente gratuito e del tutto legale. Ecco come devi fare

Ci sono posti al mondo dove il calcio è molto più di uno sport. Diventa passione, religione, un rito che assorbe totalmente e che trasforma il tifo in una vera seconda pelle. Sono quelle piazze dove assistere ad un incontro è una vera esperienza, e dove, semplicemente, si respira la magia che questo sport riesce a dare.

L’Italia, certamente, è uno di questo luoghi magici. La nostra patria, pur acciaccata, è uno di quei posti in cui al pallone si dà del tu, dove il tifo è parte integrante della vita. Una notte magica a San Siro, il calore di piazze come Palermo, Napoli o Roma, le rivalità e perché no, anche le mille polemiche.

Ci sono posti, però, dove il calcio scorre altrettanto nelle vene. Come per esempio il sud america. Quando si parla di pallone non si può non pensare immediatamente a Brasile e Argentina. In primis perché molti dei giocatori più forti del globo provengono da quelle lontane terre, ma soprattutto perché li il calcio, come in Italia, è davvero dappertutto. Per strada, nei bar, e soprattutto negli stadi.

Il calcio sudamericano ha ancora il fascino nostalgico del calcio tutto fantasia, talento e tecnica e poche barriere. Per gli appassionati è una vera meraviglia provare a scoprire quale sarà il prossimo talento del calcio mondiale, il prossimo giovane pronto ad esplodere. E’ impossibile non improvvisarsi talent scout guardando i tantissimi giovani di talento, impossibile non diventare tifosi guardando la passione sfrenata sugli spalti.

Ecco perché, nonostante gli orari improbabili, sono davvero tantissimi a seguire le partite delle squadre sudamericane con passione. Da adesso sarà molto più semplice potere seguire la vostra squadra sudamericana del cuore.

Campionato argentino e Libertadores in streaming: ecco come guardarle gratuitamente

Volete seguire le partite di River Plate o Boca Juniors, rivalità per eccellenza del campionato argentino? Siete tifosi del San Paolo o del Santos? Niente paura. Da adesso potrete seguire il calcio sudamericano in modo del tutto gratuito.

Almeno per quanto riguarda la Copa Libertadores, la versione d’oltreoceano della nostra Champions League, che vede affrontarsi i maggiori club del continente sudamericana e il campionato argentino, in cui si affrontano le maggiori squadra del paese. River e Boca, appunto, ma anche Estudiantes, Racing, Independiente, Argentinos e molti altri.

Tutti i match verranno infatti trasmessi dalla piattaforma Mola, che ha annunciato che trasmetterà gli incontri delle due competizioni in esclusiva per quanto riguarda la Copa Libertadores e in co-esclusiva invece per il campionato argentino, che inizierà il prossimo mese. Le gare verranno trasmesse gratuitamente (e soprattutto in modo del tutto legale) sulla piattaforma streaming indonesiana, non vi resta dunque che segnare sul calendario tutti gli appuntamenti.