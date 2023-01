Calciomercato Milan, svolta Ziyech: scambio con un ex rossonero

Nel futuro di Ziyech difficilmente ci sarà il Milan: vuole lasciare il Chelsea e di recente si è offerto a un altro club europeo.

Da mesi ci sono numerosi tifosi rossoneri che sognano l’ingaggio di Hakim Ziyech. Il 29enne marocchino sarebbe l’esterno destro perfetto per la squadra di Stefano Pioli.

Ha esperienza e qualità che si sposerebbero bene con le esigenze dell’allenatore del Milan, che su quella fascia avrebbe bisogno di un deciso upgrade. Probabilmente lo avrà nella prossima finestra estiva del calciomercato, dato che in questa non sono previsti investimenti.

Pioli dovrà affidarsi ad Alexis Saelemaekers e Junior Messias per il resto della stagione. Poi vedremo chi dei due lascerà Milanello. Considerano l’età (32 anni a maggio) e i minori margini di crescita, il brasiliano ex Crotone sembra l’indiziato principale alla partenza. Sicuramente la dirigenza sta già ragionando sul possibile sostituto.

Calciomercato Milan, Ziyech dalla Premier League alla Liga?

Ziyech vuole lasciare il Chelsea, dove non è al centro del progetto di Graham Potter. Inoltre, i Blues hanno speso tanti soldi in questo mercato invernale e cercheranno di vendere gli esuberi. Non c’è più spazio per il marocchino, che spera di trovare una buona sistemazione.

Il Milan sarebbe stata una soluzione gradita e ciò era trapelato già in estate, quando era chiaro che il giocatore non rientrasse nei piani del Chelsea. Ma una trattativa non è mai decollata. Stava decollando quella per il ritorno all’Ajax, però poi è sfumata.

Secondo quanto rivelato da Sport.es, Ziyech si è offerto al Barcellona. I blaugrana hanno appena ceduto Memphis Depay all’Atletico Madrid e lui vorrebbe indossare la maglia blaugrana già da questo gennaio. Il club catalano aveva pensato a lui già nel 2020, prima che passasse al Chelsea, e anche nel gennaio 2022 quando poi ha puntato sul prestito di Adama Traoré dal Wolverhampton.

Via dal Chelsea, ma a quale prezzo?

I Blues sono assolutamente disponibili a vendere Ziyech, ma bisogna capire il prezzo del cartellino. Ovviamente, non può costare 40 milioni di euro come quando fu comprato dall’Ajax tre anni fa. Ne potrebbero bastare meno di 20 per assicurarselo.

La via del prestito è complicata, a meno che non si inserisca un obbligo di riscatto, dato che il Chelsea preferisce liberarsi definitivamente del giocatore e non ritrovarselo in squadra l’estate prossima. Vedremo se il Barcellona, che versa in una condizione finanziaria non ottimale, si farà avanti concretamente o se sarà un’altra la destinazione dell’esterno nordafricano. Sicuramente non lo vedremo al Milan, purtroppo.

Scambio con Kessie?

Sport.es scrive che Ziyech ha richieste proprio dal Milan e anche dal PSV Eindhoven. Ma il Chelsea avrebbe un’altra idea: uno scambio con Franck Kessie, ora al Barcellona. L’ex centrocampista rossonero sta facendo difficoltà a imporsi in Catalogna.

Anche se trapela la sua volontà di rimanere in blaugrana fino a fine stagione per cercare di convincere Xavi, la cessione di Kessie non è da escludere. Il Barça è disponibile ad ascoltare offerte e si era parlato anche di uno scambio con Marcelo Brozovic dell’Inter.