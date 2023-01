Inter, addio a zero confermato: ha già l’accordo col PSG

L’Inter perde il calciatore a zero. Arriva la conferma: trovato l’accordo con il PSG. Addio ad un passo

Tra i tanti club che in questi giorni stanno facendo i conti con difficoltosi rinnovi di contratti e situazioni spinose c’è anche l’Inter. Marotta si trova a dover gestire una situazione a dir poco spinosa: il calciatore pronto a salutare a zero e a sbarcare in Francia.

A tenere banco nella Milano nerazzurra nelle ultime ore sono le vicende di mercato. In casa Inter, il nome caldo in queste ore è quello di Milan Skriniar. Lo slovacco, che ha il contratto in scadenza la prossima estate, è sempre più lontano da una permanenza in Serie A.

Milan Skriniar sempre più lontano da Milano e dall’Inter. Le dichiarazioni ottimistiche degli scorsi mesi che provenivano dalla società nerazzurra sul fronte rinnovo del difensore, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 Giugno, hanno lasciato via via spazio a scenari sempre più pessimistici sulla sua permanenza. Indizi che nelle ultime ore sembrano diventati ormai quasi certezza.

Impossibile per la società nerazzurra riuscire ad accogliere le richieste contrattuali dello slovacco, che avrebbe comunicato, secondo quanto riportato da Sky Sport, la volontà di non accettare per il momento l’offerta da oltre 6 milioni messa sul piatto dai nerazzurri. Marotta, dal canto suo, non ha né la possibilità né le intenzioni di alzare la sua proposta: l’Inter ha già fatto il massimo dal canto suo e non ha intenzione di spingersi oltre.

Dalla Francia: Skriniar ha detto si al PSG. Addio Inter

Dalla Francia si spingono oltre, e oltre al “no” alla proposta di rinnovo nerazzurra aggiungono che Milan Skriniar avrebbe già trovato l’accordo con il suo prossimo club. Secondo quanto riportato dall’Equipe, il giocatore sarebbe vicino a trasferirsi a zero al PSG. I francesi già questa estate avevano provato a strappare il giocatore all’Inter. I nerazzurri però avevano fatto muro, rifiutando un’0fferta da oltre 50 milioni per il cartellino del giocatore.

Allora, avevano prevalso le difficoltà nel trovare un sostituto e la fiducia di potere convincere Skriniar al rinnovo. Inutile dire che la situazione si è ritorta contro all’Inter, che adesso si trova a dovere gestire una “patata bollente” nel bel mezzo della stagione e a perdere uno dei suoi asset economicamente più importanti a zero. Un vero autogol considerando le difficili condizioni economiche del club.

In Francia danno già per certo l’accordo verbale tra l’entourage di Skriniar e il PSG per la prossima estate. I contatti si sarebbero intensificati nelle ultime settimane, proprio in seguito all’offerta di rinnovo di contratto poi rifiutata dell’Inter.

Secondo l’autorevole Equipe non è da escludere però che già a Gennaio possa esserci un clamoroso trasferimento del giocatore a Parigi. Per non perderlo a zero, l’Inter potrebbe cedere a Gennaio e dare il via libera al suo trasferimento anticipato in Francia. I transalpini sarebbero pronti a mettere sul piatto 10-15 milioni, un’offerta certamente diversa da quella presentata in estate. Il futuro di Milan Skriniar si deciderà nelle prossime settimane. Un futuro che salvo clamorosi ribaltoni sarà lontano da Milano.