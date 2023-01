Dal Milan al Torino a parametro zero: trattativa avviata

Il Torino ha avviato contatti per ingaggiare un elemento oggi presente nella squadra di Pioli e che può lasciare il Milan.

Nell’organico rossonero ci sono alcuni giocatori in scadenza di contratto a fine giugno 2023. Oltre ai nomi noti Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, ce ne sono altri due.

Si tratta di Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante, due portieri che nelle gerarchie di Stefano Pioli vengono dietro il titolarissimo (ma ora infortunato) Mike Maignan. Il rumeno in questi mesi sta trovando spazio grazie all’assenza del francese, però le sue prestazioni non convincono pienamente il Milan.

Non è un caso che Paolo Maldini e Frederic Massara abbiano contattato l’agente Giuseppe Riso per bloccare per l’estate il suo assistito Marco Sportiello. L’estremo difensore dell’Atalanta è a sua volta in scadenza di contratto a fine stagione e sembra che ci sia già un pre-accordo per il suo arrivo a Milano.

Calciomercato Milan, un portiere va a Torino?

L’ingaggio di Sportiello mette inevitabilmente in dubbio la permanenza di Tatarusanu, che difficilmente rimarrebbe in rossonero per fare il terzo. Molto probabile la sua partenza, mentre Mirante potrebbe continuare a restare con l’attuale di terza scelta.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, sulle tracce di Tatarusanu c’è il Torino. I discorsi sarebbero anche ben avviati per il suo trasferimento in maglia granata a fine stagione. In Piemonte, comunque, il rumeno non sarebbe titolare. Ricoprirebbe nuovamente il ruolo di vice.

Il Torino vuole confermare Vanja Milinkovic-Savic, però il suo contratto scade a giugno 2024 e senza rinnovo verrà ceduto. In caso di partenza del serbo, il nome forte per la porta granata è Alessio Cragno. Il 28enne è in prestito al Monza, che ha l’obbligo di riscattarlo dal Cagliari in caso di salvezza. Ma in Brianza non sta giocando e quindi una sua partenza in estate è molto probabile.

Milan, dopo Vasquez e Sportiello un altro portiere?

Il Milan in questa sessione invernale del calciomercato ha ingaggiato il colombiano Devis Vasquez, che potrebbe anche essere rivenduto a luglio-agosto se non dovesse convincere. Inoltre, con la presenza di Maignan e l’arrivo di Sportiello non avrebbe spazio.

In queste settimane si è parlato anche della possibilità di prender Noah Raveyre dal Saint Etienne. Si tratta di un portiere francese classe 2005 che ha un contratto che scade a giugno. Ci sono stati dei contatti per comprarlo subito, però pare che il club rossonero non voglia spendere il milione di euro richiesto per la cessione immediata del cartellino.