Franck Kessie, decisione a sorpresa: accordo con il Barcellona

Filtrano indiscrezioni fondamentali sul futuro di Franck Kessie direttamente dalla Spagna. Il Barcellona ha preso la sua decisione!

Una vera baraonda mediatica si è scatenata attorno a Franck Kessie. Il centrocampista, dopo aver lasciato il Milan, non ha vissuto e non sta vivendo momenti felici. I motivi sono chiari e noti a tutti: arrivato al Barcellona a parametro zero non ha trovato la fortuna sperata. Sicuramente, Franck ha ottenuto ciò che voleva in Spagna, e dunque un ricchissimo ingaggio (6,5 milioni a stagioni), ma la gloria quella no, non l’ha avuta!

Sin dall’inizio, infatti, Kessie ha faticato parecchio ad entrare nelle grazie di Xavi Hernandez, storica bandiera e attuale allenatore del Barca. Poco spazio, e un crollo nelle gerarchie deprimente per il mediano ivoriano. Insomma, niente a che fare col ruolo che occupava al Milan, e che gli dava il gran privilegio di essere un insostituibile per la squadra e per Stefano Pioli.

La cattiva situazione di Franck in blaugrana ha scatenato in pochissimo tempo tante voci di mercato. L’addio a gennaio sembrava praticamente certo, con tante squadre interessate. Attenzione, il noto agente George Atangana in questi mesi ha sempre sottolineato l’intenzione di Kessie di rimanere al Barcellona, eppure le voci di mercato non si sono mai placate. Soprattutto un accostamento ha fatto parecchio discutere!

Kessie, le pretendenti non mancano

Nel corso di questo mese di gennaio, ma già a dicembre, diversi club sono stati accostati a Franck Kessie. Si è discusso sulla volontà del Barcellona di cedere un giocatore non utile alla causa, e di guadagnarci una modica cifra nel mercato invernale. Sono suonate soprattutto le sirene inglesi, con Tottenham, Newcastle, Aston Villa e Wolves interessate all’ivoriano. Pare che soprattutto Conte avrebbe voluto l’ex Milan con lui a Londra. Un desiderio di mercato che il tecnico italiano coltiva da qualche anno!

Si è parlato addirittura di un’offerta degli Spurs al Barcellona di 15 milioni di euro a gennaio per Kessie. Ma il tutto si è spento in pochissimo tempo. A creare maggiore clamore è stata l’indiscrezione di un Inter propensa all’acquisto in prestito dell’ex Milan in questo mercato. Una voce che ha girato per diverse settimane, tanto da scatenare polemiche nell’ambiente rossonero. Ok Calhanoglu, ma anche Kessie all’Inter rappresenterebbe una bella delusione!

Le cose, però, stanno in maniera completamente diversa. Il Barcellona ha preso la sua scelta definita in merito al futuro di Franck!

Kessie, la sua volontà decisiva

Come riferisce il giornalista spagnolo Toni Juanmartì, il Barcellona non cederà Franck Kessie a gennaio. L’ivoriano rimarrà in Spagna per i prossimi sei mesi, come minimo. L’intenzione del mediano ivoriano è sempre stata questa, e l’ha ribadito in queste ultime ore al club. Lo staff tecnico, continua la fonte, è assolutamente d’accordo con la permanenza del centrocampista al Barcellona, che tra l’altro ha anche segnato una rete nell’ultima in Coppa del Re contro il Ceuta.

Basta dunque con le dicerie di mercato! Kessie è del Barcellona e rimarrà al Barcellona, si spera soltanto che possa migliorare la sua situazione nel club di Laporta, conquistando un posto meritevole nelle gerarchie di Xavi Hernandez.