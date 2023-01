Il Milan prova la “vendetta”: sondaggio per l’interista a costo zero

Il club rossonero ha provato a restituire lo sgarbo andando a chiedere informazioni per il nerazzurro: in vantaggio gli inglesi

Notizia abbastanza sorprendente quella rimbalzata nelle ultime ore in chiave mercato per il Milan. Come sappiamo bene, nel mese di gennaio si pensa anche già alla prossima stagione e ci si muove per i calciatori in scadenza.

Le operazioni a parametro zero sono diventate una base importante nella campagna acquisti estiva dei club perché permettono di risparmiare in maniera significativa non spendendo per il cartellino dei calciatori. L’anno scorso il club rossonero si è assicurato Divock Origi in questa maniera, con il belga che è andato in scadenza con il Liverpool.

Maldini e Massara stanno monitorando profili di questo tipo già ora in vista del prossimo giugno. Ciò perché per chiudere questo tipo di operazioni c’è bisogno ovviamente di muoversi per tempo e anticipare la concorrenza. A fare notizia è il nome di uno dei profili attenzionati dal Diavolo, per il fatto che si tratta di un calciatore dei rivali dell’Inter.

Milan, sondato De Vrij nei giorni scorsi

Orazio Accomando di DAZN ha infatti rivelato che nel corso dei giorni scorsi il Milan ha effettuato un sondaggio esplorativo per l’olandese Stefan De Vrij, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il difensore dell’Inter e il club non ha intenzione di rinnovare con il proprio club e quindi in estate lascerà la squadra di Simone Inzaghi. Il classe ’92 in questo momento tra l’altro sta trovando anche meno spazio in campo perché il tecnico piacentino gli preferisce Francesco Acerbi. Ecco quindi che in tante si sono mosse per chiedere informazioni al suo entourage. Tra i club interessati ci sarebbe dunque anche il Milan.

Viene però specificato che il difensore avrebbe rifiutato i rossoneri anche in forma di rispetto nei confronti del suo attuale club, e quindi non pensa a un passaggio ai rivali. Non sarebbe comunque uno scandalo dal momento che negli ultimi anni non sono mancati i passaggi, anche diretti, da una sponda all’altra della città meneghina. Hakan Calhanoglu ne è solo un esempio.

Newcastle in vantaggio sull’olandese

Tuttavia, aldilà della volontà dell’olandese, va detto che sul giocatore si sono mosse molte squadre, soprattutto in Premier League. Orazio accomando spiega infatti che anche il Tottenham ha effettuato un sondaggio per l’ex Lazio. In vantaggio sul giocatore ci sarebbe però il Newcastle. I Magpies sono vicini all’accordo con il ragazzo e formerebbero una coppia tutta olandese con Sven Botman. Ricordiamo che De Vrij andò in scadenza anche quattro anni fa quando passò dalla Lazio all’Inter.