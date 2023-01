Un rigore incredibile: Milan, è successo oggi in Primavera (VIDEO)

Stranissimo episodio nel corso della gara di Primavera 1 tra Milan e Hellas Verona. Un rigore assurdo per i rossoneri!

Non è cominciato al meglio il nuovo anno per il Milan Primavera. La squadra di Ignazio Abate ha raccolto due soli punti in tre partite (una sconfitte e due pareggi), e perdendo tra l’altro l’importante derby contro l’Inter. Insomma, tra Prima Squadra e Primavera, le cose per adesso non vanno bene in casa Milan. La formazione Under 19 occupa il tredicesimo posto, a pochi punti dalla zona retrocessione.

Serve una netta inversione di marcia, anche perchè la squadra di Abate può contare un alto tasso tecnico. Sono tanti gli elementi della rosa a vantare una certa qualità. E hanno ben dimostrato di poter competere anche con formazioni forti. Il cammino ai gironi di Youth League è stato praticamente impeccabile per il Milan Primavera. Ottavi di finale meritatissimi. Anche in campionato la squadra ha dimostrato di poter tranquillamente stare ai piani alti.

Peccato, però, che qualcosa adesso non sta girando al meglio. Eppure, anche Abate ha dimostrato di saper tenere la squadra, di saper comunicare con i suoi giovani indirizzandoli al meglio. L’ultimo risultato deludente è arrivato oggi, nel match di campionato contro l’Hellas Verona.

Milan Primavera, solo un punto contro i veneti

Il Milan Primavera ha sfidato questo pomeriggio l’Hellas Verona. Una partita complicata e che ha fatto fatica a sbloccarsi. E’ difatti terminato a reti inviolate il primo tempo della gara. L’ha sbloccata poi la formazione ospite al 73‘ del secondo tempo. Rete di Calabrese, e che sembrava aver steso il morale dei rossoneri di Ignazio Abate. Invece, soltanto quattro minuti dopo ci ha pensato El Hilali a pareggiare i conti.

Il talentoso italo marocchino ha segnato da calcio di rigore, permettendo così di portare a casa quantomeno un punto alla sua squadra. Ciò che ha fatto davvero scalpore è il modo in cui il Milan si è procurato il penalty. Errore clamoroso del difensore avversario.

El Wafi, errore da incubo – VIDEO

Il rigore che ha portato il Milan al pareggio è stato procurato dal difensore dell’Hellas Verona, El Wafi. Cosa ha fatto nello specifico il giovane? Fallaccio all’avversario? Assolutamente no. Il penalty è stato assegnato per un tocco di mano, ma non un tocco di mano qualsiasi. Difatti, il portiere dei veneti aveva rimesso in gioco il pallone, passandolo proprio al compagno difensore El Wafi. Questo, distratto, non ha capito che la palla era appunto in gioco, e l’ha bloccata con la mano all’interno dell’area di rigore per ribatterla.

Un errore da incubo, e che difficilmente il giocatore dimenticherà. L’arbitro non ha nemmeno esitato un secondo, decretando il calcio di rigore sacrosanto. Uno scivolone che brucerà per giorni! E chissà che senza l’errore, l’Hellas Verona avrebbe potuto portare a casa i tre punti.